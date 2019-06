Im Juni 2019 versammelte der IT-Security-Anbieter Eset die Teilnehmer seines Partnerprogramms mit Fokus auf B2C im Channel zu einem Netzwerk-Event der besonderen Art. Eingeladen waren ausgewählte Fachhändler, Systemhäuser und Distributoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Ziel der Veranstaltung war es, unsere Security-Experten und unsere Partner mit Schwerpunkt auf B2C-Lösungen in einer kreativen Form miteinander an einen Tisch zu bringen", erklärt Stefan Heitkamp, Channel Account Manager B2C bei Eset Deutschland. Dieses Ziel wurde laut Anbieter voll und ganz erreicht.



Holger Suhl, Country Manager DACH bei Eset, begrüßte die Partner im Besprechungsraum zum Workshop. Eingeladen waren Fachhändler, Systemhäuser und Distributoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich im Rahmen des auf den B2C-Vertrieb der Eset-Produkte im Channel fokussieren.

In der Pause zirkulierten bereits erste Gerüchte: Später soll es noch heiß hergehen...

Die bestätigten sich kurz darauf, als Stefan Heitkamp, Channel Account Manager B2C, das Jacket ablegte und sich die Grillschürze umband.

Michaela Berghof vom Eset-Partner CTM-Kelm reiste aus Sarstedt südlich von Hannover an. Thomas Uhlemann, Security Specialist bei Eset, sorgt dafür, dass beim Warten auf´s Grillgut die gute Laune erhalten bleibt.

Oberlausitz trifft Ostwestfalen - vertreten durch EDV-Dienstleister Oliver Hänsel aus Löbau und Steffen Meinert, Ansprechpartner für Microsoft Cloud Solution Provider bei Wortmann.

Neben exklusiven Ausblicken auf kommende Produkte und Einblicke in aktuelle Security-Bedrohungen gibt es bei Eset auch einen wunderbaren Blick auf die Skyline von Jena.

Die Teilnehmer sind sich einig: Meat & Greet ist eine prima Idee, da sind sie auch nächstes Jahr wieder dabei!

Beim "Eset Meat & Greet" erhielten die angereisten Partner neben exklusiven Ausblicken auf kommende Produkte auch Einblicke in aktuelle Security-Bedrohungen und handfeste praktische Informationen für den Handelsalltag. Das Spektrum reichte dabei von Tipps für die optimale Platzierung am Point of Sale (PoS) über Anregungen für Verkaufsgespräche bis hin zur Einwandbehandlung und zu Empfehlungen zum Einsatz von aktuellem POS-Material.

Im anschließenden PR-Workshop wurde den Partnern aufgezeigt, wie sie von der Eset-PR profitieren und diese auf regionaler Ebene für ihre Zwecke einsetzen können. Beim anschließenden Ausklang in entspannter Atmosphäre mit kalten Getränken und heißen Stärkungen vom Grill haben die Workshop-Teilnehmer über Möglichkeiten diskutiert, wie sie den Erfolg im Channel gemeinsam ausbauen könnten.

"Das hat hervorragend funktioniert", bilanziert Heitkamp. Neben der jährlich stattfindenden DACH-Partnerkonferenz, den Eset Security Days, den Roadshows und dem sogenannten "Technikerfrühstück"-Format sollen die "Meat & Greet"-Veranstaltungen nun eine feste Einrichtung für den B2C-Channel von Eset werden.

"Der Channel ist für uns enorm wichtig. Deswegen wollen wir möglichst nah bei unseren Partnern sein", bekräftigt Daniel Stephan, Channel Sales Manager bei Eset. "Andere Hersteller aus diesem Bereich ziehen sich hier zurück. Wir hingegen stärken unsere Präsenz und wollen die Partner aktiv unterstützen." 2020 soll es eine Meat & Greet"-Roadshow geben - im gesamten deutschsprachigen Raum.

