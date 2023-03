Die Estos-Mutter SF Technologies Gruppe gab bekannt, dass die bisherigen Geschäftsführer der Estos GmbH, Christoph Lösch und Florian Bock, das Unternehmen bereits verlassen haben. Starface-Chef Florian Buzin übernahm die Geschäftsführung, außerdem wurde Hans Szymanski als Interimsmanager dazu geholt.

"Beide Geschäftsführer haben in den vergangenen Jahren maßgeblich zum erfolgreichen Integrationsprozess der Estos GmbH in die SF Technologies Gruppe beigetragen", heißt es in der Pressemitteilung. Zu der SF Technologies Gruppe gehören neben Estos auch die Schwestergesellschaften Starface und Teamfon.

Man haben sich "in gegenseitigem Einvernehmen" getrennt, heißt es zwar, aber ChannelParter hat bei Florian Buzin nachgefragt. Demnach erfolgte die Trennung im Zuge der "Neuausrichtung" der Estos GmbH - hin zu einem Anbieter von Cloud-Lösungen mit "recurring revenues". Lösch und Bock kommen laut Buzin noch aus der "alten Welt" des klassischen Lizenzvertriebs. Die SF Technologies Gruppe bedankt sich bei beiden für die erfolgreiche und engagierte Arbeit und wünscht ihnen für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

Nun möchte der Starface-Chef gemeinsam mit Hans Szymanski Estos zu einem "Cloud-orientierten Unternehmen mit Fokus auf wiederkehrende Umsatzerlöse" umbauen. "Estos" bleibt als Firmierung bestehen, Teamfon werde hingegen als Marke mittelfristig verschwinden.

Szymanski scheint als Interimschef für Estos bestens geeignet zu sein: Er hat viereinhalb Jahre als CEO Nfon angeführt und die europäische Expansion dieses Cloud-TK-Anbieters vorangetrieben. Danach war er ein halbes Jahr bei Securepoint tätig. Dort hat ihn Buzin näher kennengelernt, weil die Münchner Beteiligungsgesellschaft Maxburg Capital Partners sowohl in die SF Technologies Gruppe als auch in Securepoint investiert hat.

Szymanski soll voraussichtlich bis Ende 2023 bei Estos tätig bleiben, bis dahin hofft Buzin, einen neuen Geschäftsführer gefunden zu haben. Die Headhunter sind schon am Werk.



Mehr zu Estos und Starface:

Die Übernahme

Die Roadmap

Neues Partnerprogramm

„Vernetzung von Partnern fördert Synergie-Potentiale“

Barbara Mauve verlässt das Unternehmen