Anfang 2020 übernahm Tobias Kintzel die Position des Marketingstrategen bei Etecture. Mit seinem Team will der 45jährige die externe Kommunikation des Digitalisierungsdienstleisters ausbauen und die Vertriebsabteilung bei der Neukundengewinnung unterstützen.

Der Einstieg von Kintzel fällt in eine starke Wachstumsphase von Etecture. Ebenfalls Anfang 2020 übernahm das Unternehmen die typ zwo digital GmbH & Co. KG aus Worms und führte sie mit dem bereits bestehenden Etecture-Standort in Düsseldorf zusammen. Damit beschäftigt das Systemhaus mittlerweile über 150 Mitarbeiter an drei Niederlassungen (neben Düsseldorf auch noch Karlsruhe und Frankfurt).

Kintzel ist seit 14 Jahren in der IT-Branche tätig, bis Ende 2019 war er bei dem Karlsruher ISV Inreal Technologies als Vice President für das Marketing verantwortlich. Von 2006 bis 2015 arbeitete der ausgebildete Journalist bei dem Systemahus Sycor und betreute dort schwerpunktmäßig die Bereiche Public Relations und Corporate Publishing sowie ab 2015 das Geschäftsfeld Microsoft Dynamics als Marketing Manager.

Bei Etecture wird Kintzel unter anderem über die erfolgreich abgeschlossenen Projekte berichten und seinen Kollegen in den Fachabteilungen die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sei ihr Wissen in den Markt nach außen tragen können. Mit dem Ausbau seines Marketingteams glaubt Etecture-Chef Francesco Loth, die Außendarstellung des Dienstleisters zu verbessern: "Damit wollen wir unsere Position als Digital ArchitectZim deutschen Markt festigen".