Vom alten Kühlschrank bis zum Solarpaneel, vom PC bis zum Handy, in Europa wird immer noch zu wenig davon recyclet, dies moniert der Europäische Rechnungshof in einem am Donnerstag, den 21. Mai 2021, veröffentlichten Bericht. Auch Deutschland ist nach den bisher vorliegenden Daten nicht auf Kurs.

Die EU hatte sich für 2019 das Ziel gesetzt, mindestens 65 Prozent der alten Elektro- und Elektronikgeräte zur Wiederverwertung einzusammeln, gemessen am Gewicht der im Durchschnitt der vorhergehenden drei Jahre auf den Markt gebrachten Ware. Nach den Daten für 2017 und 2018 seien fast alle EU-Staaten noch weit von dem Ziel entfernt gewesen, heißt es in dem Bericht. Die Daten für 2019 sollen im Juni vorliegen, erklärt der Rechnungshof.

Die Prüfer fordern die strikte Durchsetzung von EU-Vorgaben, um illegale Machenschaften zu unterbinden. Darunter fällt der verbotene Export von schadstoffbelastetem Abfall wie Elektroschrott. Dazu würden Ausfuhren als unbedenkliche Güter umdeklariert, heißt es in dem Bericht. In einigen EU-Staaten fehlten die Mittel für ausreichende Kontrollen. "Die wirtschaftlichen Anreize für illegalen oder ungenügenden Umgang mit Abfall sind groß, während das Risiko, erwischt zu werden, generell gering ist", schreibt der Rechnungshof.

Von den gesammelten alten Elektrogeräten werden dem Bericht zufolge immerhin rund 80 Prozent wiederverwertet. Das gilt als besonders wichtig, weil wertvolle Rohstoffe wieder genutzt werden können. So enthält eine Tonne Smartphones etwa 100 Mal mehr Gold als eine Tonne Golderz, wie der Rechnungshof vorrechnet. (dpa/rw)