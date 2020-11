04.11.2020

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will bis Ende 2020 eine Einigung auf neue EU-Regeln für eine konsequente Besteuerung von Online-Geschäften. Dies kündigte der SPD-Politiker am Mittwoch, den 4. November 2020, vor einer Videokonferenz der EU-Wirtschafts- und Finanzminister an.