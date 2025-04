Das Ökodesign ist in der EU schon länger ein Thema, erst im vergangenen Jahr hat die Kommission eine Aktualisierung verabschiedet. Die Regelungen treten schrittweise in Kraft, das nächste Datum ist der 20. Juni 2025, ab dem neue Anforderungen für die klassischen iPhones gelten.

Die wesentlichen Änderungen stehen in der Zusammenfassung der neuen Gesetzgebung: Alle Smartphones, die nach dem 20. Juni 2025 auf den Markt kommen, sollen mindestens fünf Jahre lang Udpates für ihr Betriebssystem erhalten. Smartphones sollen zudem Alltags-Stürze oder Stöße gegen harte Gegenstände ohne Schäden überstehen. Ganz konkret fordert die Richtlinie, dass die neuen Smartphones bis zu 45 Stürze überstehen, ohne eine Schutzfolie zu brauchen.

Der Bildschirm des Geräts soll Kratzer mit dem Gegenstand mit dem Härtegrad 4 auf der Mohsschen Härteskala bestehen. Die Batterien sollen nach 800 Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent der maximalen Kapazität aufbringen.

Einfacherer Akku-Tausch und Batteriemanagement erfordert

Die EU verlangt mit der neuen Richtlinie, dass die Batterie eines neuen Smartphones ohne spezifische Werkzeuge und durch einen Laien ausgetauscht werden kann. Es sei denn, das Gerät ist staub- und wasserdicht (30 Minuten in einem Meter Tiefe), oder die Batterie ist besonders langlebig und weist noch 80 Prozent der Kapazität nach 1000 Ladezyklen auf.

Auch schreibt die EU für die Smartphones ein Batteriemanagement vor, wie die iPhone-Nutzer es von iOS 16 und iOS 18 kennen: Nach Wunsch kann der Anwender oder die Anwenderin die Ladung der Batterie auf 80 oder 95 Prozent eingrenzen. In einer Leser-Umfrage aus vergangenem Jahr haben wir empirisch nachgewiesen, dass solche Ladeeinschränkungen zum Erhalt der Batterie beitragen.

Die Hersteller sind dazu verpflichtet, die wesentlichen Eckdaten zur Batterie über das Betriebssystem darzustellen: die Anzahl der Ladezyklen und der Anteil an der maximalen Kapazität.

Geplante Obsoleszenz ist in der Tech-Szene schon lange ein Thema, die neue EU-Verordnung hat den Anwendern und Anwenderinnen nun ein Mittel an die Hand gegeben, dagegen vorzugehen. Dies versteckt sich in einem etwas verschachtelten Paragrafen zu den allgemeinen Änderungen der Ökodesign-Richtlinie:

Bei Messung mit der für die Konformitätsbewertung verwendeten Prüfmethode dürfen Software- oder Firmware-Aktualisierungen nicht dazu führen, dass sich die Produktleistung über das in den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakten angegebene akzeptable Maß hinaus in Bezug auf einen oder mehrere der in diesen delegierten Rechtsakten geregelten Produktparameter oder aus Sicht des Nutzers die Funktionsfähigkeit verschlechtert, es sei denn, der Kunde hat vor der Aktualisierung seine ausdrückliche Zustimmung zu einer solchen Leistungsverschlechterung erteilt. Die Ablehnung der Aktualisierung darf nicht zu einer Änderung führen. Software- oder Firmware-Aktualisierungen dürfen unter keinen Umständen zu einer Verschlechterung die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Leistung in einem Maß führen, dass das Produkt den Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte nicht mehr entspricht, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens oder der Inbetriebnahme des Produkts galten.

Artikel 40, Paragraph 5 der EU-Verordnung 2024/1781

(MacWelt)