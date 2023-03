Das aus der Werbung bekannte "Eudedeudedeu" von Euronics sorgte bereits in der Vergangenheit desöfteren für Belustigung, ist aber auf jeden Fall unverwechselbar. Konsequenterweise hat die Verbundgruppe deshalb ihre Phantasiesprache in den Mittelpunkt der neuen, am 30. März bundesweit gestarteten neuen Marketingkampagne gestellt. Im Zentrum stehen zwei TV-Spots, die die Verbundgruppe gemeinsam mit der Werbeagentur Grabarz & Partner umgesetzt hat. In den Spots wird Euronisch als neue Sprache eingeführt, die Euronics Mitarbeiter und Kunden sprechen und verstehen. Die Botschaft: Service und Beratung gelingen mit der aus dem Sound-Logo abgeleiteten Sprache reibungslos.

Die neue, deutschlandweite Kampagne soll demonstriere, wie Euronics auch im Zeitalter des Online-Handels ein nahbarer Partner bleibt, der die Sprache seiner Kundinnen und Kunden spricht. Beide Spots der Kampagne zahlen auf diesen Gedanken ein: Die Protagonistin des ersten Spots, niemand geringeres als die deutsche Fußballtorhüterin Almuth Schult, weiß ganz genau, was der Euronics Service-Mitarbeiter mit "eudedeudedeu" meint, als er die Waschmaschine liefert. Und auch das Ehepaar aus dem zweiten Spot freut sich über das neue TV-Gerät, das die Euronics Mitarbeiterin fachkundig auf Euronisch präsentiert. Das Motto der Kampagne bringt die besondere Kundenbeziehung von Euronics auf den Punkt: "Wir verstehen uns."

"Unverwechselbar Euronics"

"Die Kampagne mit den beiden Spots macht deutlich, wie wir Service und Nähe zum Kunden definieren und damit Wertschöpfung generieren: Mit einem 360-Grad-Anspruch. Unsere Mitarbeiter sind direkt vor Ort im Einsatz, installieren Produktlösungen und gehen in den Austausch mit den Kunden, um so Bedürfnissen und Anforderungen optimal zu begegnen. Wie sie eben alles 'für dein bestes Zuhause der Welt' geben", sagt Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung der Euronics Deutschland eG. "Mit viel Humor und Kreativität haben wir mit unserer eigenen Sprache ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Denn der Wiedererkennungswert unseres Sound-Logos ist enorm. Das macht diese Kampagne so besonders: Sie kann nur von Euronics kommen", ergänzt Elke Bertsch, Leiterin Marketingkommunikation. Und Jochen Mauch erklärt: "Auch ich übe schon fleißig, um Euronisch möglichst schnell fließend zu beherrschen. In diesem Sinne: Eudedeu eudedeudedeudedeu! Frei übersetzt mit einem Augenzwinkern bedeutet das, dass wir uns auf den Start der Kampagne freuen und Grabarz & Partner sowie allen Beteiligten für die gelungene Zusammenarbeit danken!"

Mit Almuth Schult als Markenbotschafterin zeigt Euronics zusätzlich seine fortdauernde Partnerschaft mit UEFA Women's Football. Die Zusammenarbeit und die neue TV-Kampagne mit Almuth Schult ist die deutsche Umsetzung des internationalen Sponsorings. "Es ist wunderbar zu sehen, was in meiner Sportart heranwächst mit der Hilfe von Euronics. Deswegen freue ich mich umso mehr über die weitere Zusammenarbeit und somit Teil der neuen Euronics Marketingkampagne zu sein. Die Kundennähe ist die große Stärke von Euronics und wird perfekt in den Spots wiedergegeben. Das Euronisch macht die Beiträge unverwechselbar und bringt gleichzeitig Humor und Charme mit rein", erklärt Almuth Schult.

Die TV-Spots laufen nun auf reichweitenstarken TV-Sendern wie RTL, VOX, ARD oder ZDF. Ergänzt wird die TV-Präsenz durch Adressable TV, wodurch Euronics die Zielgruppe im linearen Fernsehen und in den Livestreams des TV-Programms direkt ansprechen kann. Für eine noch größere Reichweite und für eine zielgerichtete Ansprache der Kampagne bei einer jüngeren Generation setzt Euronics auf Online-Bewegtbild für Social Media-Plattformen wie YouTube und Meta. Ergänzend gibt es InStream-Platzierungen im Web und in Apps sowie kontextuelle OutStream-Platzierungen.