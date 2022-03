Der Aufsichtsrat der Euronics Deutschland e.G. beruft mit Wirkung zum 1. September 2022 Michael Rook und Jochen Mauch einstimmig in den Vorstand der Fachhandelskooperation. Michael Rook wird als Vorstand Strategie, Expansion, Einkauf die Verantwortung für die Wachstumspläne von Euronics tragen und die zentrale Schnittstelle zu den Markenpartnern und Lieferanten sein. Rook wurde in der Branche als Deutschland-Chef von MediaMarkt bekannt, schied allerdings 2011 unter kontroversen Umständen bei dem Retailer aus und war noch bis 2019 in Rechtsstreitigkeiten mit Media-Saturn verwickelt. Seit 2017 berät er den Vorstand von Euronics in wichtigen strategischen Fragestellungen.

Jochen Mauch wird als Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung dafür sorgen, dass Kunden und Mitglieder von Euronics gleichermaßen von den neuen Möglichkeiten des Einkaufs in einer hybriden Welt profitieren. Mauch ist seit 2010 bei Euronics tätig, derzeit als Chief Digital Officer. Der Marketeer und Digitalstratege ist maßgeblicher Architekt der Digitalisierungsstrategie und der konsequenten Modernisierung des Euronics Markenauftritts in den vergangenen Jahren. Mauch bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung im Sales und Marketing in seine neue Rolle ein und zeichnet künftig auch für den Vertrieb der Verbundgruppe verantwortlich.

Benedict Kober bleibt Vorstandssprecher

Rook und Mauch verstärken das derzeit aus Benedict Kober (Sprecher des Vorstands) und Carsten Koch (CFO) bestehende Vorstandsteam. Carsten Koch wird im Vorstand als CFO weiterhin für die Themen Finanzen, Controlling, Verwaltung sowie HR zuständig sein. Seit seiner Berufung in den Vorstand 2019 zeichnet der frühere EDEKA Nord Geschäftsführer und ausgewiesene Genossenschaftsspezialist für die langfristige Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs von Mitgliedern und Zentrale verantwortlich. Darüber hinaus treibt Koch im Bereich Business Transformation das Projektportfolio- sowie das Business Process Management zur Sicherung und zum Ausbau der Profitabilität der Genossenschaft voran.

Benedict Kober bleibt Sprecher des Vorstands. Er übernimmt mit den Bereichen Logistik und IT ab September zudem zwei Schlüsselressorts in Richtung einer erfolgreichen Zukunft. Ziel ist es, die Logistik noch schneller, flexibler und kundenorientierter zu gestalten. Darüber hinaus ist Kober als Mitglied des Boards die Schnittstelle zu Europas Marktführer Euronics International. Dort wird er auch künftig die Bedürfnisse der deutschen Verbundgruppe vertreten. "Mein Kollege Carsten Koch und ich begrüßen Michael Rook und Jochen Mauch herzlich in unserem Führungsteam und freuen uns auf die gemeinsamen Aufgaben", erklärt Kober. "Mit der strategischen Entscheidung, alle Unternehmensbereiche auf Vorstandsebene zu heben, und uns in puncto Einkauf, Logistik und Vertrieb noch stärker aufzustellen, tragen wir einer Marktentwicklung Rechnung, die wir geschlossen und tatkräftig, mit wirksamen Strategien und innovativen Konzepten antreiben werden, um so für Euronics noch mehr Potentiale zu heben."

Verstärkung auf der zweiten Führungsebene

Neben Rook holt Euronics mit Kai Kürpick als neuen Chief Procurement Officer zum 1. September weitere Branchen- und Einkaufskompetenz an Bord und gewinnt damit ein hochkarätiges Duo für den Einkauf. Im Zusammenspiel mit dem Vorstand und insbesondere Michael Rook, mit dem Kai Kürpick eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, soll es die Aufgabe des bisherigen Media-Saturn-Einkaufsleiters sein, die Verbundgruppe bei den Lieferanten in einer immer komplexer werdenden Absatz- und Supply Chain-Welt als einen noch attraktiveren Absatzkanal zu verankern. Kürpick gilt als einer der anerkanntesten Einkaufsspezialisten der Branche. Die operative Verantwortung für den Einkauf verbleibt bei Björn Abels, Bereichsleiter Einkauf bei Euronics.

Abgerundet wird die Neubesetzung der oberen Führungsebenen durch Dirk Moritz als neuen Compliance Manager der Euronics Deutschland e.G.. Mit seiner Ernennung wird der zunehmenden Bedeutung der Einhaltung von juristischen und sozialen Standards, sowohl in der Organisation als auch im Umgang mit Kunden, Partnern und Lieferanten, Rechnung getragen. Moritz wird diese wichtige Aufgabe zusätzlich zu seiner Rolle als Geschäftsführer bei Euronics Berlet ausüben, die er seit 2018 innehat.

Mehr zu Euronics:

Online-Durchstarter wider Willen

Im Corona-Jahr 2020 zugelegt

Vollvernetzter Flagshipstore

Schwerpunkt E-Mobilität

Euronics-Märkte gehen an Expert