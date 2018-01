Im vergangenen Jahr konnte Euronics Umsatzzuwächse und mehrere Auszeichnungen für die beste Omnichannel-Solution verbuchen. Nachdem bereits im Weihnachtsgeschäft eine gute Umsatzdynamik festzustellen war, blickt die Verbundgruppe nun zuversichtlich ins Jahr 2018.

"Steigende Zugriffszahlen und Umsätze in unseren Läden und auf unserem Online-Marktplatz zeigen, dass wir fest darauf vertrauen können, mit der neuen Markenausrichtung und weiterentwickelten Absatzstrategie für das Jahr 2018 die richtigen Weichen gestellt zu haben", erklärt Vorstandssprecher Benecit Kober. Die enge Verzahnung von Online- und stationärem Handel werde für Euronics weiteres Wachstum und Wettbewerbsvorteile generieren.

König Fußball soll Impulse liefern

Kober setzt auf die anstehende Fußball-WM in Russland, denkt aber auch darüber hinaus: "Nicht nur durch die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft ist das TV-Geschäft auch für das Jahr 2018 einer der Wachstumstreiber. Die ohnehin hohe Nachfrage nach Ultra-HD-TV-Geräten und großen Bildschirmdiagonalen ab 50‘‘ wird weiter steigen. Denn die Bereitschaft der Kunden, für eine Top-Ausstattung wie 4K-Funktionalität und beste Konnektivität höhere Preise zu bezahlen nimmt zu."

Auch in den Bereichen Smart Speaker und Wearables sei eine gute Absatzentwicklung zu erwarten, nicht zuletzt durch eine wachsende Produktauswahl. Darüber hinaus dürfte im kommenden Jahr eine Belebung des Festnetz-Geschäfts stattfinden: "Die Abschaltung der analogen Anschlüsse zum Jahresende verspricht Chancen, hier einen deutlichen Umsatzschwerpunkt zu setzen", so der Euronics-Chef.

Marketing-seitig setzt die Verbundgruppe weiter auf die Kampagne "Für dein bestes Zuhause der Welt". "Damit vermitteln wir auch zukünftig unsere ausgezeichnete Beratungs- und Servicekompetenz. Dabei orientieren wir uns stets an den Bedürfnissen unserer Kunden. So sind wir für eine smarte und digitale Zukunft gut aufgestellt, können auf alle Erfordernisse optimal reagieren sowie an den wichtigsten Trends partizipieren", erklärt Benedict Kober. (mh)

