Einmal unter tosendem Applaus der Fans bei einem Champions League-Halbfinale ins Stadion einlaufen: Das Euronics Lux-Team in Köthen ermöglicht 22 Kindern dieses einmalige Erlebnis. Im Rahmen des UEFA Women's Champions League-Spiels von Wolfsburg am 30. April dürfen die Kinder vor dem Anpfiff in den Euronics Farben blau und gelb das Spielfeld betreten.

Die Aktion ist Teil des laufenden Engagements der Euronics Group für den Frauenfußball. Die internationale Verbundgruppe, zu der auch Euronics Deutschland gehört, ist bereits seit letztem Jahr offizieller Sponsor des UEFA Women's Football. Mit Almuth Schult wird am 30. April zudem die neue Euronics Markenbotschafterin das Tor der Wolfsburgerinnen hüten. Schult steht auch im Zentrum einer neuen, deutschlandweiten Kampagne und der Podcastreihe "Radio Schult@Euronics".

Nachwuchsförderung und Engagement für den Frauenfußball vereint

In Zusammenarbeit mit dem regionalen Fußballverein FC Stahl Aken e.V. bringt das Euronics Lux-Team die jungen Fußballbegeisterten aus Sachsen-Anhalt in die Volkswagen Arena nach Wolfsburg, wo sich der VfL und Barcelona im Halbfinale der UEFA Women's Champions League begegnen. Nach ihrem großen Auftritt nehmen die Einlaufkinder aus Köthen und Umland auf den Rängen Platz und können gemeinsam mit ihren Eltern und Betreuer:innen sowie Mitarbeiter:innen des Fachgeschäftes das Spiel genießen.

"Uns persönlich liegt es sehr am Herzen, den Kindern ein einmaliges Erlebnis zu bieten, an das sie sich noch lange erinnern. Denn welches Kind träumt nicht davon, seinen Vorbildern ganz nah zu sein und gleichzeitig das Halbfinale der Champions League zu eröffnen", sagt Christoph Lux, Geschäftsführer des Euronics Lux-Team. "Außerdem sind wir sehr stolz darauf, als Teil der Euronics Group den Frauenfußball zu unterstützen und gleichzeitig in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen."