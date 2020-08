In diesem Jahr gibt es für die auf Medienintegration und Smart-Home-Lösungen spezialisierten Euronics-Fachhandelslinie media@home gleich zwei Anlässe zur Freude: Bereits zum fünften Mal erhält das Premiumkonzept den begehrten Plus X Award als "Deutschlands bester Händler" in der Kategorie "Elektronikfachgeschäft" und feiert zugleich sein 15-jähriges Bestehen. Unter dem Claim "Die Technikeinrichter" will Euronics mit media@home Händlern neue Service- und Präsentationskonzepte sowie zukunftsfähige Vermarktungsansätze bieten. Durch stationäre Inspirationsflächen soll hochwertige Technik, die im Wohnraum integriert wird, für den Kunden vor Ort erlebbar gemacht.

Der seit 2016 jährlich verliehene Plus X Award zeichnet Marken für besondere Qualität und Innovation aus. Er gilt als wichtiger Innnovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Für die Ermittlung der Preisträger wurde eine Befragung bei dem Deutschen Institut für Produkt- und Markenbewertung durchgeführt. An dieser Umfrage nahmen dieses Jahr insgesamt 6.312 Männer und Frauen aus allen Bundesländern im Alter zwischen 20 und 65 Jahren teil. Mit der Auszeichnung wird nicht nur die Leistung der Unternehmen und Mitarbeiter gewürdigt, sondern vor allem die Bedeutung des qualifizierten, stationären Handels hervorgehoben.

Bestätigung für Fachhandelskonzept

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, zeigt sich begeistert über die Auszeichnung: "Wir freuen uns, im 15. Jahr von media@home diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Kundenzufriedenheit, Regionalität und die klare Verbindung von hochwertiger Technik mit Mehrwertlösungen sind seit jeher die wichtigsten Bestandteile der DNA von media@home. Wir sind davon überzeugt, dass diese Faktoren gemeinsam zum Erfolg führen."

Patrick Schwarzhaupt, Leiter Betriebstypenmanagement für Fachhandel und spezialisierten Fachhandel bei Euronics, ergänzt: "Die fünfte Auszeichnung mit dem Plus X Award ist für uns eine eindeutige Bestätigung, dass wir mit unserem Servicekonzept genau die richtige Strategie verfolgen. Unsere Händler bieten Kunden mit individuellen Ansprüchen und Wünschen maßgeschneiderte Lösungen. Die Integration von Technik im Wohnraumumfeld und die starke B2B-Orientierung vieler media@home-Fachhändler runden das Portfolio ab und führen uns seit 15 Jahren zum Erfolg. Die erneute Auszeichnung ist Ansporn, auch zukünftig Vorreiter zu bleiben und mit zeitgemäßen, erlebbaren Konzepten und Lösungsansätzen dafür zu sorgen, die erste Wahl beim Kunden zu sein."