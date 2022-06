Nach zwei Jahren in digitaler Form fand die Euronics Summer Convention vom 25.-27. Juni 2022 endlich wieder in Präsenz statt: Der Branchentreff feierte auf Mallorca sein zehntes Jubiläum - mit persönlichen Gesprächen, Austausch und angeregten Diskussionen. Schon beim Betreten des Palma Convention Centre, in dem die Summer Convention erstmals stattfand, war die Vorfreude auf das persönliche Wiedersehen in Balearisch-entspannter Atmosphäre spürbar.

"Rund 850 Teilnehmer und über 100 anwesende Industriefirmen - das enorme Interesse unserer Händler und Partner unterstreicht den hohen Stellenwert unseres Branchentreffs. Das war ein mehr als würdiger Rahmen für die Jubiläumsausgabe unserer ESC", zeigt sich Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, sehr zufrieden über die Resonanz. Im Zentrum der Veranstaltung stand neben dem persönlichen Austausch vor allem viele Keynote-Sessions und die Vorausschau für das zweite Halbjahr sowie über 50 Industriestände.

Im Rahmen der zahlreichen Vorträge adressierte die Verbundgruppe die aktuellen Herausforderungen der Branche klar und zeigte zugleich erfolgsversprechende Lösungsansätze auf. Denn die Pandemie sowie die aktuellen geopolitischen Entwicklungen haben das Konsumverhalten nachhaltig verändert: Verunsicherte Kunden, eine niedrigere Nachfrage nach Produkten in der Preismitte sowie eine gesunkene Frequenz im stationären Handel.

Entsprechend stand die Frage im Vordergrund, was die Händler mit Unterstützung der Zentrale tun können, um den Umsatz in der zweiten Jahreshälfte abzusichern: "Wir müssen bereits heute handeln und uns auf einen außergewöhnlichen Jahresendspurt vorbereiten. Mit der Fußball-Weltmeisterschaft, die erstmals im Winter ausgetragen wird, findet ein wichtiges Großereignis zeitgleich mit der Black Week und dem Saisongeschäft statt. Daher können wir schon jetzt eine erhöhte Nachfrage für das vierte Quartal ins Kalkül ziehen. Einer sich weiter verschärfenden Chip-Knappheit eilen wir voraus, indem wir frühzeitig knappe Ware für unsere Händler beschaffen. Das ist ein entscheidender Hebel, um den Abverkauf zu stabilisieren", erklärt Benedict Kober.

Herausforderungen der Branche erfolgreich meistern

Doch auch über die Warensicherung hinaus hat die Verbundgruppenzentrale zahlreiche Maßnahmen getroffen, um ihre Händler zu unterstützen: Neben einer exklusiven Kooperation mit ASWO, durch die die Händler bei der Durchführung von Serviceaufträgen gestärkt werden, wird im Herbst das Kundenbindungsprogramm "nah & da" eingeführt.

Kunden erhalten personalisierte Angebote, können Punkte sammeln, um sie später gegen Prämien einzutauschen, und ihre Einkäufe bei Euronics dokumentieren. Dies zielt alles darauf ab, was aktuell besonders wichtig ist - nämlich genau das, was ohnehin eine der größten Stärken von Euronics ist: Die Nähe zu den Kunden, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und diese vollumfassend bei der Beratung einzubeziehen.

Nicht nur das vorgestellte Maßnahmen-Paket für die kommenden Monate, sondern auch der erstmalige gemeinsame Auftritt des neuen Vorstands auf der ESC 2022 sollte zeigen: Euronics stellt sich zukunftsgewandt auf. Ab September verstärken Michael Rook, Handelsspezialist und einer der besten Strategen der Branche, sowie Jochen Mauch, maßgeblicher Architekt der Euronics Digitalisierungsstrategie, das derzeit bestehende Vorstandsteam. Auch der Geschäftsbereich "Erneuerbare Energien" soll konsequent ausgebaut werden.

Um ein breites Publikum auf dieses Thema aufmerksam zu machen, startet die Verbundgruppe mit ihrem Euronics Tiny House in diesem Sommer auf große Roadshow quer durch Deutschland. Mit dem mobilen Showroom macht Euronics für Kunden hautnah erlebbar, wie smartes und nachhaltiges Wohnen funktionieren kann - auch auf 16 m² Wohnfläche. Das Tiny House wird sowohl bei zahlreichen Euronics Händlern als auch bei mehreren Branchenmessen Stopps einlegen.



