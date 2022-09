Vom intelligenten Herd bis zum Solardach und der Wallbox: An etwa 15 Orten, darunter zahlreiche Euronics Fachmärkte und Branchenmessen, inspiriert das Euronics Tiny House zum umweltfreundlichen und vernetzten Wohnen. Denn die Zeiten, in denen smarte Steuersysteme für den Haushalt in die Kategorie "Zukunftsutopie" fielen, sind vorbei. Mit dem mobilen Showroom zeigt die Verbundgruppe, dass sie wichtige Wachstumsfelder wie Erneuerbare Energien und E-Mobilität konsequent weiterdenkt und für ihre Kunden erlebbar macht.

Auf der Tour quer durch Deutschland präsentiert Euronics in Kooperation mit Bosch eine umfassende Produkt- und Servicewelt rund um das intelligente Zuhause der Zukunft: Modernste Haushalts- und Küchentechnik, sensorgesteuerte Heiz- und Lichtsysteme oder innovative Gebäudetechnologie - alles vernetzt, energiesparend und für größtmöglichen Komfort im Alltag einfach aus der Ferne steuerbar. Zwischen August und November 2022 machen die 16 m² mobile Wohnfläche an insgesamt zehn ausgewählten Euronics Fachmärkten sowie auf Events wie der IFA 2022 oder dem E-Mobilitäts-Event Elektrische Meile in Brandenburg Halt.

"Zusammen mit unserem Kooperationspartner Bosch präsentieren wir auf nur 16 qm² alles, was das intelligente, vernetzte und klimaschonende Zuhause der Zukunft ausmacht", erklärt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG. "Wir laden alle Interessenten herzlich dazu ein, sich bei uns inspirieren zu lassen und neueste Technik hautnah zu erleben - selbstverständlich inklusive fachkundiger Beratung und bestem Installationsservice. Mit dieser kreativen Aktion schaffen wir Aufmerksamkeit für ein strategisch wichtigstes Ziel. Wir wollen das Zuhause unserer Kundinnen und Kunden nicht nur zum besten, sondern auch zum smartesten und nachhaltigsten machen. Durch intelligente Technik und Vernetzung ermöglichen wir unserer Kundschaft, Energie und Ressourcen zu sparen und ihren Teil für den Klimaschutz zu leisten."

Mit nachhaltiger Energieversorgung per Solaranlage auf dem Dach, smarten Hausgeräten und modernen Mobilitätslösungen demonstriert der mobile Showroom ganz konkret, wie man im Privathaushalt diesen Beitrag für den Umweltschutz leisten kann. Die verbauten Technologien steigern nicht nur den Wohnkomfort, sie senken auch den Energieverbrauch und somit den persönlichen CO2-Abdruck im Alltag. Neben der Produktwelt von Bosch Haushaltstechnik können sich Besucher des Tiny House über die Services aus dem neuen Euronics Warenbereich "Erneuerbare Energien" informieren.

Kleiner Raum soll großes Potenzial erneuerbare Energien zeigen

Der Geschäftsbereich "Erneuerbare Energien" ist ein wichtiger Pfeiler der Euronics Wachstumsstrategie. Dieser bietet von ausführlicher Beratung zur vernetzten Küchen- und Wohnausstattung, über die Installation von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Mobilitätslösungen alles, was der moderne Haushalt benötigt.

"Smart Home, Erneuerbare Energien, E-Mobilität - alles aus einer Hand gepaart mit einem umfassenden Beratungs- und Servicepaket. Als Euronics sind wir der Lösungsanbieter im Bereich 'Erneuerbare Energien' unter den Elektronikhändlern. Wir erstellen nicht nur individuelle Klimakonzepte für das Zuhause unserer Kunden, wir installieren auch die Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Da wir ein enormes Marktpotenzial im Bereich der Erneuerbaren Energien sehen, bringen wir dieses Thema nun mit unserer außergewöhnlichen Roadshow auf die Straße und direkt zu den Kunden", betont Philipp Neuffer, Leiter e-Mobility / Erneuerbare Energien der Euronics Deutschland eG.

Interessierte können das Euronics Tiny House an den Standorten in der Regel ohne Voranmeldung besuchen. Es gelten die jeweiligen Öffnungszeiten und Bestimmungen des Händlers vor Ort. Informationen zu lokalen Sonderangeboten und Aktionen finden Besucher auf den Kommunikationskanälen der jeweiligen Märkte. Ein besonderer Highlight-Stopp wird die IFA 2022 in Berlin sein. Auf der wichtigsten Consumer Electronics Messe Europas, die am 2. September startet, wird das Tiny House für Besucher, Presse und Handelspartner bereitstehen und ein inspirierendes Setting für Gespräche und Präsentationen bieten.