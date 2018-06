Zum dritten Mal wurden im Deutschen Historischen Museum in Berlin die Preisträger des German Brand Award geehrt. Mit dem Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus. Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Die Euronics Deutschland eG erhielt bei der diesjährigen Ehrung einen German Brand Award in Silber in der Kategorie Industry Excellence in Branding - Trade, Retail & e-Commerce. Hervorgehoben wurden bei der Verleihung vor allem die erfolgreiche Markenausrichtung und der damit einhergehende Mehrwert für den Kunden. Gerade im Verständnis für den Konsumenten und der Orientierung an dessen Bedürfnissen sowie dem Zuhause als wertvollstem Ort sah die Jury die herausragende Stärke der Verbundgruppe.

Auch in der Kategorie Excellence in Brand Strategy, Management and Creation: Brand Creation - Onlineshop wurde die Euronics Deutschland eG mit einem Award in Silber ausgezeichnet. Der Webauftritt euronics.de überzeugte als zentrale Plattform aller Mitglieder der Verbundgruppe und als Online-Marktplatz für Unterhaltungselektronik und Haustechnik. Gelobt wurde die transparente Abbildung von lokal verfügbaren Produkten und Serviceangeboten sowie die Bereitstellung aller notwendigen Dienste und Services, wie zentrale Werbeaktionen, Produktcontent und einheitliches Corporate Design.

Bestätigung der Multichannel-Strategie

Zuvor erhielt Euronics bereits zwei Plus X Awards als "Deutschlands bester Händler". Damit werden Handelsunternehmen gekürt, die sich durch die höchste Kundenzufrieeuromndenheit auszeichnen und sich damit erfolgreich auf die Bedürfnisse der deutschen Endkonsumenten einstellen. Das Besondere: Diese Auszeichnung basiert nicht auf dem Urteil einer Expertenjury, vielmehr sind die Konsumenten selbst gefragt. Während einer zweimonatigen Online-Befragung stimmen Verbraucher deutschlandweit für ihre favorisierten Händler in der jeweiligen Kategorie ab. Basierend auf dieser Umfrage sicherte sich in der Kategorie "Elektronik Kooperation" die Euronics Deutschland eG zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung als "Deutschlands bester Händler". Zudem wurde das Premiumkonzep media@home zum dritten Mal mit dem Innovationspreis in der Kategorie "Elektronikfachgeschäft" ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über die beiden Auszeichnungen. Gemeinsam mit unseren Händlern entwickeln wir die Marke Euronics stetig weiter. Preise wie der German Brand Award zeigen uns, dass wir dabei die richtige Reise angetreten haben und auch unseren Online-Marktplatz nachhaltig und erfolgreich weiterdenken", sagt Jochen Mauch, Bereichsleiter Marketing und e-Commerce bei der Euronics Deutschland eG.

