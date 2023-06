"Soweit die Füße tragen - Walking for Women". Mit diesem Leitsatz machen sich Holger Radtke und ein Teil seines Teams Mitte Juni auf den 60 Kilometer langen Wanderweg rund um Oberhausen - für den guten Zweck und die Menschen in ihrer Region. Der Inhaber des Euronics-Traditionsgeschäftes Radio Radke im Knappenviertel möchte so Spenden für den "Frauen helfen Frauen e.V. Oberhausen", den Träger des örtlichen Frauenhauses, sammeln.

Das Unternehmen konnte für sein Projekt 22 Sponsoren begeistern, die einzelne Streckenabschnitte von zwei Kilometern für 200 Euro erworben haben. Radtke und ein Teil seiner Mitarbeitenden werden auf den einzelnen Abschnitten gebrandete T-Shirts der jeweiligen Sponsoren tragen und die so entstehenden Bilder über die sozialen Netzwerke teilen. Der Elektronikhändler selbst spendet zehn Euro für jeden gelaufenen Kilometer und verlost darüber hinaus attraktive und hochwertige Produkte aus seinem eigenen Sortiment.

Unterstützung aus Ditzingen

Die Idee für die Aktion kam von Radtkes Tochter, die sein Vorhaben "mehr zu wandern" um die soziale Komponente ergänzte. "Als Traditionsunternehmen, das fest in Oberhausen verankert ist, war es uns besonders wichtig, mit der Aktion Menschen aus unserer Region zu helfen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das hiesige Frauenhaus mit unserer Spende zu unterstützen. Aktuell gehen wir von einem mittleren vierstelligen Betrag aus, freuen uns aber natürlich über jeden weiteren Euro", so Radtke.

In Ditzingen, dem Sitz der Euronics Deutschland eG, zu der Radio Radtke gehört, freut man sich über das soziale Engagement und die Eigeninitiative des Mitglieds und sieht den Händler als inspirierendes Beispiel für den Einsatz für Mitmenschen. Interessierte Sponsoren und/oder Spender können sich auf der Homepage www.radio-radtke.de über die Aktion informieren und das Team von Radio Radtke kontaktieren.



