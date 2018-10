Für Euronics ist klar: Die Auszeichnung mit dem "Plus X Award" beweist, dass die Verbundgruppe mit der Kombination aus Servicekompetenz vor Ort und einer herausragenden User-Experience auf dem Online-Marktplatz ein positives Einkaufserlebnis auf allen Kanälen bietet. Insgesamt 3.841 gültige Stimmen haben in einer Befragung des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung im Juni 2018 ergeben: Euronics ist die Elektronik Kooperation und media@home das Elektronikfachgeschäft mit der höchsten Kundenzufriedenheit Deutschlands.

Weitere mit dem "Plus X Award" in der Kategorie ausgezeichnete Elektronikhändler sind Gravis und Media Markt. Der "Plus X Award" definiert sich als "Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle". Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Neben der Auszeichnung für die "höchste Kundenzufriedenheit" gewannen Euronics und media@home bereits im Juli 2018 den "Plus X Award" für "Deutschlands beste Händler".

"Die digitale Experience wird immer wichtiger"

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, ist stolz auf die Auszeichnung: "Wir bei Euronics haben uns Rundum-Service, kompetentes Verkaufspersonal und persönliche Beratung als oberste Priorität gesetzt." Eine persönliche und langfristige Bindung zu unseren Kunden sei ein elementarer Wert, für den Euronis stehe. Doch auch die digitale Experience werde heutzutage immer wichtiger. "Umso zufriedener macht uns, dass wir über alle Kanäle hinweg ein durchgehend positives Einkaufserlebnis bieten." Erst im August wurde Euronics im Rahmen der Focus-Money-Studie als "Kundenliebling 2018" prämiert. Die Auszeichnung mit dem "Plus X Award" sei ein erneuter Beleg dafür, dass die Verbundgruppe mit ihrem Konzept den richtigen Weg eingeschlagen habe, so Kober.

Auch media@home, die Euronics-Fachhandelslinie für individuell auf den Kunden zugeschnittene Medienintegrations- und Smart-Home-Lösungen, erreichte hervorragende Werte in der Kundenzufriedenheit unter den Elektronikfachgeschäften. Patrick Schwarzhaupt, Leiter Betriebstypenmanagement für spezialisierten Fachhandel und Fachhandel bei Euronics, erklärt: "Der Kundendialog am Point of Sale ist gerade im spezialisierten Fachhandel ein entscheidendes Kriterium. So spezifisch die Anforderungen unserer Kunden sind, so individuell und persönlich muss auch unser Service sein. Um eine maßgeschnittene Lösung für unsere Kunden zu schaffen, benötigt es mehr als qualitative Produkte - die Beratung und der Service müssen von mindestens ebendieser Qualität sein."