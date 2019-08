Die auch international aufgestellte Verbundgruppe Euronics hat das Ergebnis der Wahl ihres internationalen Boards bekanntgegeben. Das achtköpfige Gremium wurde im Rahmen einer turnusmäßigen, dreijährlichen Wahl am 3. Juli in Istanbul im Rahmen des jährlichen Meetings in Istanbul bestimmt.

Zu dem neuen Board von Euronics Internation gehören für die nächsten drei Jahre neben Benedict Kober, dem Vorstandssprecher von Euronics Deutschland, Nilesh Khalkho (VAE), Bülent Gürcan (Türkei), Maurizio Andronico (Italien), José-Maria Verdeguer (Spanien), Hans Carpels (Schweiz, President) Denis Boschard (Frankreich, Vice President), Marcin Filipowicz (Polen) sowie John Olsen als Managing Director.

19,7 Milliarden Euro Umsatz

Die Zusammenstellung des Boards repräsentiert die kontinuierliche Expansion von Euronics im EMEA- und GUS-Raum und festigt dabei die Position der Gruppe als international drittgrößte Handelskooperation.

Euronics EWIV (europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung) ist in 35 Ländern vertreten und spezialisiert auf Consumer Electronics, insbesondere braune Ware, elektronische Haushalts-Klein- und -Großgeräte sowie IT- und Telefonlösungen. Die Gruppe erwirtschaftete 2018 einen Rekordumsatz von 19,7 Milliarden Euro.

In Deutschland hatte die Verbundgruppe 2017/18 mit einem Zentralumsatz von 1,47 Milliarden Euro und einem Außenumsatz von 3,4 Milliarden Euro exakt die Zahlen von 2016/2017 bestätigt.

Lesen Sie auch: Jahreskongress 2019 in Leipzig - Euronics ist mit sich zufrieden