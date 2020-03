Aufsichtsrat und Vorstand der Euronics Deutschland eG haben entschieden, den für den 21.-24. März 2020 vorgesehenen Euronics Kongress in Leipzig angesichts der durch eine hohe Dynamik gekennzeichneten gesundheitlichen bzw. epidemiologischen Lage im Hinblick auf die Verbreitung des Virus Covid-19 (sog. Coronavirus) nicht durchzuführen.

Der Vorstand der Verbundgruppe habe im Vorfeld der Entscheidung unter anderem entsprechende Handlungsempfehlungen des Gesundheitsamtes der Stadt Leipzig einholen lassen, erklärte das Unternehmen. Die ohnehin innerhalb der Gremien der Genossenschaft aufgrund der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bestehenden Bedenken gegen eine risikoangemessene Durchführbarkeit der Veranstaltung wurden nach übereinstimmender Überzeugung von Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt.

Ersatztermin wird geprüft

"Wir bedauern diese Entscheidung, sehen uns unterdessen unter Berücksichtigung der Verantwortung als Veranstalter für das Wohl und insbesondere die Gesundheit der Teilnehmer, Gäste und Dritter sowie auch vor dem Hintergrund unserer besonderen Pflichtenstellung hinsichtlich der Interessen unserer Mitglieder an einer Durchführung des für den 21.-24. März 2020 vorgesehenen Euronics Kongresses gehindert", erklärte die Verbundgruppe in einer Mitteilung.

Eine etwaige Verlegung des für den 21.-24. März 2020 vorgesehenen Kongresstermins werde nach vollständiger Klärung der Risikolage vom Vorstand geprüft werden. Der Euronics Kongress hätte in diesem Jahr zum letzten Jahr in Leipzig stattgefunden, ab 2021 veranstaltet Euronics mit Expert in Berlin eine gemeinsame Kooperationsmesse.

Neben Euronics hatte bereits die Verbundgruppe Electronic Partner ihre für Anfang März geplante Jahresveranstaltung in Düsseldorf wegen des Coronavirus abgesagt.