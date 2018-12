"Advent, Advent, ein Flämmchen brennt", so lautet das Motto für die weihnachtliche Marketing-Kooperation von Euronics und Burger King. Im Aktionszeitraum vom 20. November 2018 bis 7. Januar 2019 haben Gäste, die einen Burger King Aktions-Burger kaufen, mit einem integrierten Zahlencode die Chance auf tausende Technikpreise im Wert von über sechs Millionen Euro, darunter Tablets, Smartphones, Fernseher oder Euronics Onlinegutscheine. Der Gewinner des Hauptpreises kann sogar mit Technik im Wert von 25.000 Euro sein Heim zum "Besten Zuhause der Welt" machen.

Wie läuft die Aktion "Feuer und Flamme für Technik" ab? Drei Burger, Santa's Best Chicken, Claus' Best Beef und der Bacon King sind im Aktionszeitraum mit Gewinncodes versehen. Mit ihnen kann die digitale Slotmaschine aktiviert werden, die mit ein bisschen Glück einen von über 685.000 Technikpreisen ausspuckt. Zeigt der einarmige Bandit vier Mal den Euronics-Stern an, so besteht die Chance auf den Hauptgewinn. Daneben warten auch 60 iPhone SE, 60 LG Smart-TVs, 750 fitbit Smartwatches, 600.000 Euronics Gutscheine und vieles mehr auf die Teilnehmer. Als ganz besonderes Highlight haben Burger King Gäste und Fans außerdem die Chance auf 85.000 Gratis-Cookies als Sofortgewinn.

"Zielgruppengenaue Kampagne"

Bei dieser Kooperation handelt es sich um die erste Partnerschaft zwischen Euronics und Burger King. Als größte Verbundgruppe Deutschlands mit über 1.400 Fachmärkten und Fachgeschäften, ist Euronics kompetenter Ansprechpartner für Elektronikgeräte aus allen Bereichen. Burger King ist mit über 700 Restaurants in Deutschland für Gäste und Fans vor Ort und hat sich über seine Offline- und Online-Kanäle eine enorme Reichweite aufgebaut.

"Eine kundenorientierte und zielgruppengenaue Kampagne mit einem Partner wie Burger King ergänzt unseren Marketing-Mix optimal", erklärt Jochen Mauch, CDO von Euronics Deutschland: "Die Vorweihnachtszeit ist die für uns wichtigste Zeit - ich bin davon überzeugt, dass uns die Kooperation zusätzlich spürbare Präsenz geben wird. Das macht für mich eine fruchtbare Zusammenarbeit aus, denn am Ende profitieren alle, vor allem die Kunden und Gäste." Der Schritt für eine gemeinsame Kooperation sei somit naheliegend, nicht nur weil beide Marken bei der Hamburger Kreativagentur Grabarz & Partner angesiedelt seien. Der Roll-Out der Aktion erfolgt über Instore-Werbemittel, die Burger King App und Webseite sowie über die Sozialen Kanäle von Burger King.