Die Euronics Deutschland eG und EnBW gehen gemeinsam neue Wege: So haben Händler der Ditzinger Verbundgruppe künftig die Möglichkeit, ihren Kunden neben einem umfassenden Consumer Electronics-Angebot mit EnBW solar+ eine Kombination aus PV-Anlage, Speicher und Vernetzung mit anderen Stromerzeugern anzubieten. Die zukunftsweisende Technologie integriert unter anderem Lademöglichkeiten für E-Autos in die smarten Photovoltaik-Anlagen. Außerdem verkaufen Euronics-Händler im Rahmen der Vertriebskooperation Stromtarife der Marken EnBW, Yello und NaturEnergie+ in Verbindung mit dem Kauf von energiesparenden Haushaltsgeräten.

Zusätzlich können Euronics-Händler nicht nur Strom- und Gastarife der Marken EnBW, Yello und NaturEnergie+ im Laden verkaufen, sondern diese Tarife auch mit Elektrogeräten aus ihrem Portfolio mit Strom- und Gastarifen der Marken kombinieren und so attraktive Pakte für ihre Kunden schnüren.

Händler können Mehrwerte bieten

"Die Zusammenarbeit mit der EnBW ist für uns die ideale Ergänzung, wenn es um den Kauf smarter Produkte aus den Bereichen Elektrogroßgeräte und Unterhaltungselektronik geht", erklärt Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober. "Hinzu kommt, dass sich Euronics-Händler in Zukunft durch die Technologien und den damit verbundenen Innovationsschub optimal im Markt in Richtung Endkunden aufstellen", so der Verbundgruppen-Chef zu den Vorteilen der Kooperation.

"Durch die Partnerschaft mit Euronics nutzen wir ab sofort auch Möglichkeiten des Retail-Vertriebs - das ist gerade bei beratungsintensiven Themen wie E-Mobilität oder Photovoltaik-Anlagen wertvoll und passt bestens zu unserem Anspruch, den Kunden umfassenden Service von der Beratung bis zur Betreuung nach dem Kauf zu bieten", erklärt Timo Sillober, Leiter Vertrieb und Produktmanagement bei der EnBW. (rw)

