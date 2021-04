Im Juni 2021 soll der neue Euronics XXL-Markt im innovativen Bauprojekt am alten Speicher im Bremer Norden eröffnen. Auf einem Begehungstermin mit dem Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Pressevertretern gab Euronics nun exklusive Einblicke in den Flagshipstore. Auf 1.200 Quadratmetern Fläche will die Verbundgruppe veranschaulichen, was hinter dem neu erarbeiteten "Point of Emotion" (PoE)-Konzept steckt: Zusammen mit seinem Kooperationspartner Deutsche Telekom will Euronics seine Kunden vom stationären Ladengeschäft in eine Erlebniswelt führen. Von Gaming-Hardware bis zum smarten Kühlschrank können Produkte künftig in dem Geschäft möglichst nahe an der eigenen Lebensrealität getestet werden. Darüber hinaus soll der XXL-Markt Stützpunkthändler für den exklusiven Vertrieb des E-SUV Aiways U5 werden.

"Wir freuen uns sehr, in diesem spannenden Neubauprojekt das perfekte Umfeld für unseren visionären Point of Emotion gefunden zu haben. Nicht zuletzt das urbane Ambiente aus Handels- und Wohnfläche lockt Kunden an den alten Speicher und lädt bei uns zum Ausprobieren und Erleben neuester Technik ein", betont André Fourie, Betriebstypenmanager Fachmärkte bei der Euronics Deutschland eG.

Weiterentwicklung für den stationären Handel

Gerade die letzten Monate hätten gezeigt, wie wichtig Innovation, Flexibilität und integrierte Systeme für den Erfolg des Handels sind. Euronics habe das Pilotprojekt in Bremen daher konsequent vorangetrieben, um ein zukunftsfähiges Ladenkonzept zu schaffen. Neben einer breiten Auswahl an Produkten zu Audio, TV und Telekommunikation sowie Vernetzung sollten Kunden dort auch digitale Touchpoints finden. Moderne Office-Ausstattung im Kontext von Work-Life-Balance und Gesundheit, die vollvernetzte Küche sowie Haustechnik-Kleingeräte sollen das Gesamtkonzept ergänzen. Der Markt werde ein breites Sortiment bieten sowie Erlebniswelten mit inspirierenden Lösungsansätzen für das "beste Zuhause der Kunden" im Norden der Hansestadt.

"Der Laden der Zukunft soll auch abseits des klassischen Consumer Electronics-Terrains zeigen, dass die Vision von Euronics nicht an der Haustüre endet", erlöärt Fourie. Als Stützpunkthändler für den Vertrieb des E-SUV Aiways U5 werde der neue XXL-Markt qualifizierte Fachberatung und die passenden Services von der Wallbox bis zum Kundendienst aus einer Hand anbieten. Damit bringe die Verbundgruppe das volle E-Mobilitätspaket in den lokalen Elektrohandel.