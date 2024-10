Anfang des Jahres startete bundesweit die neue Marketingkampagne "Genau richtig. Für mein bestes Zuhause der Welt" der Euronics Deutschland eG. Gemeinsam mit Jung von Matt NECKAR positionierte sich Euronics bei Kundinnen und Kunden als Lebensvereinfacher, indem die Kampagne die "Genau richtig"-Momente aufgreift. Mit Witz und Charme transportieren diese Situationen die Euronics-Markenwerte: Nähe, Kundenverständnis und Serviceorientierung. Nun baut Euronics die Kampagne mit dem neuen TV-Spot weiter aus. Dieser präsentiert die Verbundgruppe als Orientierungsgeber und Helfer beim Technikkauf. Ausgestrahlt wird der Spot vom 1. Oktober bis zum 10. November auf CTV-Plattformen wie YouTube, Amazon Prime Video, Sky und Ad Alliance (z.B. RTL+, VOX, NTV).

Ab Oktober zeigt Euronics das zentrale Markenversprechen des Lebensvereinfachers im neuen TV-Spot. Ein Mann krabbelt auf der Suchen nach einer passenden Waschmaschine durch einen endlosen Tunnel. Dieser steht für die lange und mühsame Suche nach dem besten Produkt inklusive der Anstrengung und Überforderung. Am Ende des Tunnels wartet ein sympathischer und kompetenter Euronics Mitarbeiter, der Abhilfe schafft. Der Spot stellt den Service, die Beratungskompetenz sowie das umfassende Sortiment der Verbundgruppe in den Mittelpunkt und transportiert damit die zentrale Botschaft der "Genau richtig"-Kampagne: Euronics steht für bessere Entscheidungen, Gelingsicherheit, kürzere Wege, weniger Komplexität und erlebte Fairness.

Erste Ergebnisse: "Genau richtig"-Kampagne zeigt Wirkung

Triabadi Schmidt, Bereichsleitung Marketing & New Business bei Euronics Deutschland eG sagt zur Kampagnen-Erweiterung: "Wir haben mit unseren Mitgliedern über 400 Möglichkeiten für eine direkte Beratung vor Ort, wir bieten über 500 Services vor und nach dem Kauf. Wir sind nah, denn wir sind überall in Deutschland verfügbar - natürlich auch online. Wir haben mit Vollsortimentern und kuratierten Fachhändlern die richtige Auswahl und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Das alles vereint die Kampagne und auch der neue Spot: Euronics macht das Leben einfacher und ist genau richtig."

Jung von Matt NECKAR als Leadagentur ist für Kampagnenkonzeption und -produktion verantwortlich, Nalle Sjöblad führte Regie und Cobblestone produzierte den Film. Neben CTV und YouTube kommen auch weitere, kürzere Social Media-Formate zum Einsatz. Im Frühling nächsten Jahres sind TV-Spots für das lineare Fernsehen geplant. Die Kampagne verzeichnet bereits erste Erfolge. Sowohl die Markenbekanntheit (Anstieg auf 80 %), die Verständlichkeit (plus 7 %), die Seriosität (plus 7 %), als auch die Glaubwürdigkeit (plus 6 %) von Euronics stiegen signifikant an. Außerdem vermittelt die Kampagne, dass Euronics einen konkreten Vorteil bietet (plus 9 %) und zum Kauf anregt (plus 6 %). Zudem ist besonders der Sprung auf den zweiten Platz im Net Promoter Score (NPS) hervorzuheben.