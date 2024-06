Das Problem betrifft nicht nur Euronics, sondern ebenso die Wettbewerber im Verbundgruppenumfeld und auch im Retail: Die Konsumenten zeigen aktuell wenig Bereitschaft, sich mit neuen elektronischen Geräten einzudecken. Was Euronics aber von seinem Umfeld unterscheidet, ist die Stärke der Ditzinger Verbundgruppe im digitalen Handel, wie an der Euronics Summer Convention 2024 einmal mehr deutlich wurde. Denn während der stationäre Umsatz zwischen Januar und April 2024 bei Euronics um weitere vier Prozent zurückging (branchenweit war in dem Zeitraum sogar ein Minus von fünf Prozent zu beobachten), stiegen die Online-Umsätze der Verbundgruppe um ganze acht Prozent - im Rest der Branche stagnierte dagegen auch der E-Commerce bei nur einem Prozent Wachstum. Auf der traditionellen Sommerveranstaltung von Euronics in Mallorca ging es - neben einigen organisatorischen Themen - deshalb vor allem um die weitere Digitalstrategie der Kooperation sowie um mögliche Wege, um die stationäre Schwäche zu überwinden.

Um wieder mehr kaufwillige Kunden in die Geschäfte zu bekommen, setzt Euronics auf das 55. Jubiläum der Verbundgruppe und die damit verbundene "Genau richtig"-Kampagne. Dafür wurden fünf zentrale Versprechen der Marke Euronics definiert, die die Positionierung als "Lebensvereinfacher" untermauern: Kürzere Wege - mit über 500 Standorten ist Euronics nah an den Kundinnen und Kunden; weniger Komplexität - Euronics Mitglieder bieten ein umfangreiches, aber vorgefiltertes Sortiment; bessere Entscheidungen - durch persönliche Beratung; hohe Gelingsicherheit - 500 Services vor und nach dem Kauf; sowie erlebte Fairness - garantiert durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. "Auch wenn die Stimmung auf dem Gesamtmarkt schlecht ist, müssen wir es schaffen, die Leute mit unserer Positionierung abzuholen", erklärte Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober bei der Pressekonferenz am Rande der Summer Convention.

Der Euronics-Chef berichtete dabei über erste Erfolge. Neben der Steigerung der Markenbekanntheit hob er besonders den Sprung auf den zweiten Platz im Net Promoter Score (NPS) hervor. Die starke Marke Euronics ziehe auch neue Mitglieder an. Zu den bereits 15 Neumitgliedern im aktuellen Geschäftsjahr zählten die Verbrauchermärkte V-Markt (mit 49 Standorten), Hausgerätewelt in Stuttgart und das Elektrohaus Schröder in Friedberg. "Ein starkes Zeichen für den Markt ist zudem die Kooperation zwischen Euronics Deutschland und Euronics Austria", erklärte Kober. Wie auf der Summer Convention bekanntgegeben wurde, soll die länderübergreifende Zusammenarbeit langfristig Synergien bei den Themen Warenbeschaffung, Digitalisierung und dem Aufbau von Marketingplattformen schaffen.

Digitale Lösungen werden weiter ausgebaut

Daneben ging es bei der Summer Convention 2024 um weitere Maßnahmen, wie die erfolgreiche Digitalstrategie der Verbundgruppe weiter ausgebaut werden soll. So werden zwei Initiativen, die Euronics erstmals bei seinem Jahreskongress in Berlin im Februar präsentierte, weiterentwickelt: das gemeinsam mit dem Dienstleister europredictR gestartete Data-Science-Projekt gestartet, bei dem es um Optimierungen u.a. in den Bereichen Predictive Sales, Lagerumschlagsgeschwindigkeit und Pricing geht, nimmt weiter Fahrt auf. Und der KI-basierte WhatsApp-Chatbot "Roni" soll bald auch eine Voice-Funktionalität erhalten. Als neue Maßnahme wurde in Mallorca der Test einer digitale Werbebeilage vorgestellt. Euronics-Händler sollen damit ihre Kunden schnell und effizient erreichen und eine Ergänzung zu den bestehenden Printmedien bekommen. In Kooperation mit publitas und masitcon ist die Digitale Beilage von Euronics mit optimierter Darstellung auf unterschiedlichen Endgeräten und mit Verlinkung auf den individuellen Marktplatz verfügbar. Zudem ist die Beilage dynamisch: Nach Auswahl ermöglicht sie eine schnelle Erstellung, da automatisch Produkt, Preis und Beschreibung übernommen werden. Der Produkttausch und Preisänderungen in Echtzeit bieten darüber hinaus noch mehr Flexibilität. Außerdem können Bewegtbild, Video und Variantenkarusselle eingebunden werden. Sobald die relevanten Informationen eingepflegt sind, veröffentlichen Mitglieder die Beilage nahtlos auf ihren digitalen Kanälen und erhalten durch die Auswertung von Ansichten, Klicks oder Seitenaufrufen wertvolle Insights in das Kundenverhalten. Neben den digitalen Beilagen wurde auch eine Erweiterung des Euronics-Onlinemarktplatzes für die Altwarenvermarktung präsentiert.

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Services. Unter anderem bereitet Euronics seine Mitglieder auf das Thema "Recht auf Reparatur" vor. Hierzu wird mit Verbänden wie BVT, ZVEI und Mittelstandsverbund sowie anderen Partnern im Markt eng zusammengearbeitet. Mit diesen Partnern sowie der Industrie versucht Euronics aber auch grundlegend die Zukunft des Service zu gestalten. Dabei geht es vorrangig um das Aufsetzen von standardisierten Prozessen und um einen engen Austausch aller Beteiligten unter anderem zu kooperationsübergreifenden Best Practice-Beispielen. Getreu dem Motto "Die Zukunft des Service gemeinsam gestalten" liegt der Fokus beispielsweise darauf, dem Fachkräftemangel zu begegnen, Berichtspflichten nachzukommen und sich Nachhaltigkeitsaspekten zu widmen. Mit der Nähe zum Kunden sowie der regionalen und bundesweiten Aufstellung will sich Euronics als leistungsstarker strategischer Partner der Industrie positionieren - und gleichzeitig bei den Endkunden punkten.

Vergrößerung des Vorstands angekündigt

Neben diesen inhaltlichen Aspekten wurden an der Summer Convention 2024 auch organisatorische Neuigkeiten thematisiert. So wurde bekannt, dass der seit dem überraschenden Abgang von Jochen Mauch und Michael Rook Ende 2024 nur aus Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec bestehende Euronics-Vorstand wieder vergrößert werden soll. Ein drittes Mitglied soll das Gremium verstärken, zu welchem Zeitpunkt das sein wird und um wen es sich handelt, wollte die Verbundgruppe allerdings noch nicht verraten. Bereits in trockenen Tüchern ist dagegen eine Veränderung im Category Management von Euronics: Der bisherige Bereichsleiter strategischer Einkauf Kai Kürpick verlässt die Verbundgruppe auf eigenen Wunsch, um sich noch einmal neuen Herausforderungen zu stellen. An seine Stelle tritt eine neue Doppelbesetzung bestehend aus Björn Abels, bisher Bereichsleiter Einkauf, und Sebastian Greul, bisher Leiter Category Management Elektrokleingeräte.

Mit der Mischung aus strategischen und organisatorischen Themen sowie Industrieneuheiten erreichte Euronics in diesem Jahr in Mallorca mehr als 800 Teilnehmende. Euronics-Chef Benedict Kober zeigte sich damit hochzufrieden: "Wir sind begeistert über die hohe Teilnehmerzahl in diesem Jahr und den großen Stellenwert der Veranstaltung für unsere Mitglieder und Partner. Das durchweg positive Feedback und der Austausch über die Inhalte zeigen, dass wir auch in diesem Jahr den Nerv der Zeit und der Branche getroffen haben." Die zahlreichen Vorträge und Präsentationen von Euronics wurden durch exklusive Produktvorstellungen der Industriepartner und ein informatives Rahmenprogramm ergänzt, durch das traditionell die bekannte Moderatorin Judith Rakers geführt hat.