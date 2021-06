Die Kooperationsmesse KOOP veranstalten Expert und Euronics gemeinsam, doch im Tagesgeschäft bleiben die beiden Verbundgruppen Wettbewerber. Das zeigte sich zuletzt im April, als der vorige Standort von Expert Hoerco in Villingen-Schwenningen als Euronics Fachmarkt neu eröffnete.

Nun geht das Übernahme-Karussell zur Abwechslung in die andere Richtung: Nach der bereits im April erfolgten erfolgreichen Übernahme des Fachmarktes im hessischen Eschwege übernimmt der Gesellschafter Expert Jakob im Rahmen einer Nachfolgeregelung vom selben Euronics-Unternehmer ab dem 1. Juli 2021 auch den Standort im thüringischen Gotha.

Freude in der Expert-Zentrale

"Wir freuen uns sehr, dass Expert Jakob innerhalb kurzer Zeit zwei Standorte übernimmt und so die Expert-Gruppe erweitert wird", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Dafür möchten wir uns bei Peter und Christian Jakob bedanken und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg mit ihren nun insgesamt acht Fachmärkten."

Die von Vater und Sohn geführte Unternehmensgruppe Expert Jakob ist bereits seit mehr als 25 Jahren Teil der expert-Familie und in der Region stark verwurzelt. Das Unternehmen selbst feiert in diesem Jahr 75-jähriges Jubiläum und plant den Bau eines neuen Lagerkomplexes mit Büroräumen. So soll den über 200 Mitarbeitern:innen auch zukünftig ein attraktiver Arbeitsplatz geboten werden und das Unternehmen für die Zukunft ideal aufgestellt werden.