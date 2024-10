Euronics hat angekündigt, ab dem Frühjahr 2025 in die Zusammenarbeit mit AX Semantics zu intensivieren, einem deutschen Technologieunternehmen für automatisierte Texterstellung in 110 Sprachen. Konkret geht es um die Content-Automation-Software axite, die speziell für die Erstellung von Produktverkaufstexten im E-Commerce und Handel entwickelt wurde. Die Software-Lösung automatisiert für Euronics die Erstellung von SEO- und Conversion-optimierten Produktbeschreibungen. Damit ist die Verbundgruppe Pilotanwender der Software, die am 17. Oktober gelauncht wurde.

Der Euronics Online-Marktplatz benötigt aufgrund seiner Produktvielfalt eine große Menge aktueller und suchmaschinenoptimierter Produktbeschreibungen. axite verwaltet die Inhalte aus unterschiedlichen Textquellen, verbindet alle Schritte der redaktionellen Prozesse und liefert die Daten zur kontinuierlichen Textoptimierung. Dadurch ermöglicht die Content-Operations-Software Euronics eine datengetriebene Produktkommunikation. Zudem erleichtert axite die Kontrolle und Steuerung des Outputs sowie die Einhaltung der Qualität. Das Generieren der suchmaschinenoptimierten und umsatzorientierten Produktbeschreibungen soll Google-Rankings verbessern. Gleichzeitig soll die Software-Lösung mehr Sichtbarkeit für den Online-Marktplatz sowie höhere Conversion-Rates bringen.

Texte können auf Knopfdruck geändert werden

"axite hilft uns dabei, Informationen aus den Stammdaten in verständliche und nachvollziehbare Produktbeschreibungen zu übersetzen. Sollten sich Daten ändern und die Produktbeschreibungen aktualisiert werden müssen, können neue Texte auf Knopfdruck erstellt werden", erklärt Thorsten Hennig, Leitung Digital Customer Journey & Marketing bei Euronics. "Für die Zukunft streben wir an, individuelle Produkttexte pro Channel anzubieten, um mehr organische Sichtbarkeit zu schaffen. Von dieser profitieren unsere Mitglieder unmittelbar. Neben der Suchmaschinenoptimierung stehen außerdem die Einsparung von Zeit und Kosten im Mittelpunkt - freie Ressourcen setzen wir für weitere Optimierungen ein."

So wie Kundinnen und Kunden bei Euronics kompetente, individuelle Beratung beim Produktkauf erhalten, strebe die Verbundgruppe mit axite und den automatisierten Produkttexten auch online einen Qualitätssprung in Sachen Beratung an. Die neuen Produktbeschreibungen enthalten unter anderem Kaufempfehlungen und erleichtern damit Kundinnen und Kunden, das für sie richtige Produkt zu finden. So steigert Euronics die Kundenzufriedenheit und reduziert gleichzeitig die Retourenquoten.