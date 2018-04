Die Euronics Deutschland eG meldet per März 2018 im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Umsatzwachstum von 5,2 Prozent. Damit liegt der Umsatz deutlich oberhalb des Marktes. Vor allem die Bereiche TV (+4,7 Prozent), Audio (+3,2 Prozent), Smartphones (+21 Prozent) und Haustechnik Kleingeräte (+4,9 Prozent) verzeichnen dabei ein deutliches Plus.

Wie am Euronics Kongress in Leipzig in März bekannt wurde, ist die Verbundgruppe im zurückliegenden Geschäftsjahr um vier Prozent gewachsen. Damit ist es dem im schwäbischen Ditzingen ansässigen CE-Verbund gelungen, den negativen Trend der letzten Jahre umzukehren - eine Tendenz, die sich offensichtlich auch im laufenden Jahr fortsetzt.

Fußball-WM soll weiteres Wachstum bringen

Die Zuwächse in den letzten sechs Monaten im TV-Bereich generierte Euronics mit dem Umsatz von Ultra-HD-Geräten, Premium-Fernsehern mit OLED und QLED-Technologie sowie Großbild-Geräten mit einer Bildschirmdiagonale ab 55 Zoll. Auch Kopfhörer, Bluetooth-Speaker und Smart Audio-Systeme legten in der Unterhaltungselektronik deutlich zu. Im Telekommunikationsbereich sorgten hauptsächlich hochwertige Smartphones mit und ohne Vertrag für gesteigerte Umsätze, während im Kleingerätebereich beispielsweise Akkusauger oder Saugroboter echte Wachstumstreiber waren. Ebenso sind Kaffeevollautomaten mit einer Umsatzsteigerung von plus 20 Prozent weiterhin sehr gefragt.

Zur Fußballweltmeisterschaft kündigt Euronics an, den Wachstumstrend fortsetzen zu wollen und bei Kunden online wie offline mit knackigen Angeboten zu punkten. Die Verbundgruppe setzt seit einigen Jahren eine ehrgeizige Cross-Channel-Strategie um. Zuletzt meldet Euronics, seine stationären Fachhändler mit elektronischen Preisschildern ausstatten zu wollen. (mh)

