Nach der Wiedereröffnung des Elektronikhandels in allen Bundesländern konnte die Fachhandelskette Euronics im Mai 2020 ihren Umsatz im stationären Handel im Vergleich zum Vorjahresniveau deutlich zweistellig steigern und den Umsatz auf dem Online-Marktplatz, der während des Lockdowns massiv gestiegen war, auf hohem Niveau halten. Dieser positive Trend setzt sich auch im Juni 2020 fort, wie die Verbundgruppe mitteilt.

"Die Umsatzentwicklungen im April und Mai sind ein gutes Zeichen", erklärt Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober. "Sie geben uns Hoffnung, die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf unsere Händler und unsere Gruppe einzudämmen. Gleichzeitig bestätigen sie uns in unserer Strategie, die auf die Kombination von stationärem und Online-Handel mit viel Service und Dienstleistung setzt. Diese Stärke konnten wir in den vergangenen, schwierigen Monaten besonders gut ausspielen."

Während des Lockdowns habe die Verbundgruppe neben dem attraktiven Online-Marktplatz unter von ihrer starken Service-Orientierung und der Beratung über Telefon und Chat sowie Liefer-, Anschluss- und Reparatur-Diensten profitieren können. Davon betroffen sei insbesondere die Weiße Ware gewesen - mit deutlichen Umsatzzuwächsen sowohl bei Elektro-Groß- als auch bei Elektro-Kleingeräten. Um die Wiederaufnahme des stationären Verkaufs weiter anzukurbeln, wurden in den vergangenen Wochen bereits mehrere für Euronics-Händler kostenlose CRM-Kampagnen ausgespielt, die sich gezielt an Stammkunden richten.

Thomas Jacob, CCO der Euronics Deutschland eG, sieht in der Regionalität in der momentanen Situation klare Wettbewerbsvorteile für die Verbundgruppe: "Unsere Kunden schätzen gerade in der aktuellen Situation unsere lokale Präsenz und fühlen sich ihren regionalen Händlern besonders verbunden. Stationärer, lokaler Einzelhandel ist attraktiv - deshalb sind uns unsere Kunden auch während des Lockdowns treu geblieben und wir konnten viele neue für uns gewinnen."

Lockdown-Umsätze online angetrieben von PC-Hardware und Computerzubehör

Ein besonders großes Kundeninteresse verzeichneten Euronics Händler während des Lockdowns im April in den Bereichen PC-Hardware und Computerzubehör. Ursachen sind die Covid-19-bedingten Home Office, Home Holiday und Home Schooling. Gerade bei der Produktkategorie PC-Hardware lag Euronics im April 2020 mit einem Plus von knapp 50 Prozent deutlich über dem Umsatz von April 2019. Auch bei PC-Zubehör wie Eingabegeräten oder Grafikkarten steigerte die Verbundgruppe ihre Umsätze im April um mehr als ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso lagen Audio-Produkte im April 2020 um knapp ein Viertel über dem Vergleichswert aus 2019.

Euronics-Chef Kober erklärt dazu: "Der Online-Umsatz im April und Mai, mit hohen zweistelligen Zuwachsraten im Vergleich zum Vorjahr, ist auf die positiven Erfahrungen unserer Kunden mit dem Marktplatz während der Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen. Unsere in den letzten Jahren getätigten Investitionen in Infrastruktur, Usability, Marketing und Logistik zahlen sich aus. So konnten wir im Lockdown der hohen Nachfrage Herr werden und neue, zufriedene Kunden gewinnen. Unser Ziel ist es nun, die Neukunden online als Stammkunden zu halten. Dabei sind wir auf einem guten Weg."