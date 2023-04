Seit Anfang dieses Jahres leitet Martin Sprenger den Bereich Strategie, Expansion & Transformation der Euronics Deutschland eG. Mittlerweile knapp vier Jahre arbeitet er bei Euronics gemeinsam mit verschiedenen Fachbereichen an der Weiterentwicklung, Optimierung und Digitalisierung der Verbundgruppe. Martin Sprenger berichtet direkt an den Vorstand Strategie, Expansion und Einkauf der Euronics Deutschland eG, Michael Rook, der die Verantwortung für die Wachstumspläne der Verbundgruppe trägt und zentrale Schnittstelle zu Industriepartnern und Lieferanten ist.

Mit Martin Sprenger, der über umfassende Projekt- und Digitalisierungsexpertise verfügt, bündelt Euronics Handlungskompetenzen und stärkt das Unternehmen aus den eigenen Reihen. Nach seinem MBA-Abschluss an der Technischen Universität München und vor seiner Tätigkeit bei der Verbundgruppe war Martin Sprenger als Unternehmensberater in mehreren IT- und Beratungshäusern national als auch international tätig. "Martin Sprenger hat sich innerhalb der Verbundgruppe zur umsetzungsstarken Führungskraft entwickelt und treibt mit seinem neu geschaffenen Bereich nun vor allem die Weiterentwicklung der Euronics Strategie voran", erklärt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG.

Digitale Transformation von Euronics soll weitergehen

"Wir freuen uns, dass wir mit Martin Sprenger eine strategisch sehr gut ausgebildete Führungskraft für unsere Transformation gewinnen und in kürzester Zeit innerhalb der Euronics weiterentwickeln konnten", ergänzt Michael Rook. Martin Sprenger habe mit dem Aufbau der Abteilung Business Transformation sowie der Projekt-Matrix Organisation maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der Euronics 2025 Strategie mit aktuell mehr als 50 Projekten beigetragen. "Im Zuge dessen konnte Martin Sprenger gemeinsam mit den jeweiligen Fachbereichen schon mehrere komplexe Projekte erfolgreich realisieren. Dazu zählen unter anderem die Einführung unserer neuen Lagersoftware SAP EWM, die Optimierung unseres Einkaufs hin zum Category Management sowie die Weiterentwicklung unserer IT-Strategie. Darüber hinaus verantwortet Martin Sprenger das bereits von ihm im Jahr 2021 etablierte Prozessmanagement", so Rook.

Der von allen Seiten Gelobte spielt den Ball zurück: "Der Blick zurück macht mich stolz, welche Projekte mein Team und ich gemeinsam mit den Fachabteilungen im Zuge der Euronics 2025 Strategie bereits erfolgreich umsetzen konnten", sagt Martin Sprenger. "Das macht Lust auf die Zukunft. Gemeinsam wollen wir noch mehr Wertschöpfung schaffen, Prozesse weiter vereinfachen und uns als Organisation fortentwickeln. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess und verfolgen dabei eine klare Omni-Channel Strategie mit den meisten regionalen und persönlichen Touchpoints in Deutschland. Gleichzeitig bauen wir eine stetig wachsende, zentral gesteuerte Online-Präsenz aus, um gegenüber unseren Industriepartnern Verbindlichkeit zu gewährleisten. Diese Maßnahmen dienen einem übergeordneten Ziel: Unsere Mitglieder aus der Zentrale heraus zu stärken, damit diese auch in Zukunft nah am Kunden erfolgreich sein können", so der neue Bereichsleiter Strategie, Expansion & Transformation bei Euronics.