Der Aufsichtsrat der Euronics Deutschland e.G. beruft Denis-Benjamin Kmetec mit Wirkung zum 15. Januar 2023 einstimmig in den Vorstand der Verbundgruppe. In seiner Funktion als CFO wird Denis-Benjamin Kmetec das Controlling- und Finanzteam der Fachhandelskooperation leiten sowie die Verwaltung und das HR-Ressort verantworten. Der 45-jährige Betriebswirt wird eng mit Banken, externen Partnern und verschiedenen wichtigen Funktionsbereichen innerhalb der Organisation zusammenarbeiten und die langfristige Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs von Mitgliedern und Zentrale sicherstellen. Er tritt die Nachfolge des nach drei Jahren im vergangenen Herbst überraschend ausgeschiedenen Carsten Koch an, für dessen Aufgaben interimsweise Strategievorstand Michael Rook verantwortlich zeichnete.

Der 45-jährige Denis-Benjamin Kmetec kommt von der Lidl-Gruppe, einem der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel. Als Geschäftsführer der Lidl Digital International GmbH gestaltete er dort maßgeblich die strategische Weiterentwicklung sowie die digitale Transformation - mit dem Ziel, den stationären Handel optimal mit der Onlinepräsenz des Unternehmens zu verknüpfen. Zuvor hatte er die Rolle des Geschäftsführers der Lidl Stiftung inne, verantwortete dort sowohl den Aufbau von Länderorganisationen als auch internationale Projekte im Bereich Verwaltung. Denis-Benjamin Kmetec verfügt über 20 Jahre Managementerfahrung bei Lidl und der Hofer-Gruppe (Aldi Süd), neun Jahre davon als CFO.

Neuzugang soll helfen, Euronics in die Zukunft zu führen

In seiner neuen Rolle komplettiert Denis-Benjamin Kmetec das Vorstandsteam um Benedict Kober (Sprecher des Vorstands, Logistik und IT), Jochen Mauch (Marketing, Vertrieb und Digitalisierung) und Michael Rook (Strategie, Expansion und Einkauf). Dirk Wittmer, Aufsichtsratsvorsitzender der Euronics Deutschland e.G., erklärt: "Wir sind der festen Überzeugung, mit Denis-Benjamin Kmetec den richtigen CFO für unsere Verbundgruppe gewonnen zu haben. Nicht nur verfügt er über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Accounting, Steuern und Immobilien, sondern auch in der Erschließung neuer Geschäftsfelder, dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Handelsorganisationen über alle Touchpoints, sowie der Leitung von Verwaltung und HR." Denis-Benjamin Kmetec bringt dabei klare Ideen und Visionen in seinen neuen Aufgabenbereich bei Euronics ein - mit dem Ziel, den Kunden von Morgen zu erreichen.

"Jochen Mauch, Michael Rook und ich stehen geschlossen hinter der Entscheidung unseres Aufsichtsrats", ergänzt Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober. "Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Denis-Benjamin Kmetec auch künftig die richtigen Weichen für unsere Verbundgruppe stellen. Gemeinsam wollen wir den Wachstumskurs von Euronics Deutschland weitergehen und die Verbundgruppe in eine erfolgreiche Zukunft führen."