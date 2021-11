"EinfachStromLaden" steht auf der Rückseite der Ladekarte und ist zugleich das Motto der Zusammenarbeit zwischen der Euronics Deutschland eG und Maingau Energie. In Konsequenz bekommt jeder Käufer eines Aiways U5 und auch jeder Euronics Kunde auf Wunsch künftig die "Euronics Ladekarte" zum Freischalten von mehr als 200.000 Ladepunkten in ganz Europa kostenlos nach Registrierung in der App. Diese Ladekarte ist an eine dazugehörige Lade-App mit dem Namen "Euronics Energy+" im Euronics Design gekoppelt, welche in Kooperation mit Maingau entstand.

Neben Live-Informationen zur Ladepunktverfügbarkeit, einer Direktladefunktion sowie einer Übersicht aller getätigten Ladevorgänge, bietet sie auch eine Navigation zur Ladesäule, die mit der eigenen, aber auch mit externen Navigations-Apps gestartet werden kann. Damit kann jeder Aiways-Käufer und jeder Euronics Kunde seinen idealen Ladepunkt finden und den Ladevorgang bequem starten. Zudem bekommen sie mit dieser Lösung die günstigsten Ladestrom Preise in Deutschland.

Euronics will ganze Bandbreite der E-Mobilität abbilden

"Bei der Anschaffung eines neuen Elektroautos, ist es mit dem Autokauf nicht getan. Wann, wie und wo das Fahrzeug geladen werden kann und muss, ist noch nicht so intuitiv und verbreitet, wie die Fahrt zur Tankstelle", erklärt Philipp Neuffer, Projektleiter E-Mobility bei der Euronics Deutschland eG. Durch die Kooperation mit Maingau Energie, liefere Euronics einen wichtigen Schritt, um den Ladeprozess noch weiter zu vereinfachen. "Unser Anspruch ist es, die gesamte Bandbreite an Angebot, Service und Beratung zum Thema E-Mobilität im lokalen Elektronikfachhandel zu vereinen. Unsere neue App 'Euronics Energy+' rundet in Kombination mit der 'Euronics Ladekarte' nun unsere Angebotspalette ab und macht das Laden einfach, übersichtlich und bequem", so Neuffer.

Die App kann im App- oder Playstore für Apple und Android Geräte ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. Ein wichtiger zusätzlicher Kundennutzen der Euronics Lade-App, nämlich die Verwandlung von stationären Umsätzen in Ladeguthaben, ist für das kommende Jahr bereits in Vorbereitung.

Euronics vertreibt bereits seit Herbst 2020 als erster und einziger Elektronikfachhändler in Deutschland den neuen, vollelektrischen Elektro-SUV U5 des chinesischen Automobilherstellers Aiways. Die Partnerschaft mit dem deutschlandweiten Energieanbieter Maingau Energie soll nun der nächste konsequente Schritt in der E-Mobilitätsstrategie der Verbundgruppe sein.