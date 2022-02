Die entscheidende Geschäftszahl präsentierte Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober beim Pressegespräch im Rahmen der virtuellen Kooperationsmesse KOOP merkwürdig verschämt: Im Online-Geschäft verzeichnet die Verbundgruppe 2021 eine Steigerung von 76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und konnte mit dem hauseigenen Online-Marktplatz unter euronics.de damit erstmals unter die Top 50 Online-Shops in Deutschland vorstoßen. Zwar veröffentlicht Euronics keine Umsatzzahlen für das Online-Geschäft, doch wer das Online-Ranking von EHI Retail zur Hilfe nimmt, kann sich die Größenverhältnisse leicht vorstellen: Auf 139,6 Millionen Euro Online-Umsatz kam die Verbundgruppe demzufolge 2020. Legt man 76 Prozent darauf, kommt man in die Größenordnung von 250 Millionen Euro. Ein schöner Erfolg für Euronics, das sich mit seiner Online-Strategie lange schwer tat.

Dennoch bemühte sich Euronics-Chef Kober sichtlich, die stationären Fachhändler in der Verbundgruppe nicht vor den Kopf zu stoßen. "Der Touchpoint Online gehört trotz unserem stationären Fokus heute einfach dazu", lautete einer dieser gewundenen Sätze. Dabei war die Botschaft eigentlich eine ganz andere. Euronics hat noch stärker als andere stationäre Marktteilnehmer die Pandemie- und Lockdown-Zeiten nutzen können, um sich als relevante Online-Anlaufstelle zu positionieren. Wie Kober mit einer Grafik verdeutlichte, war Euronics auch in den Monaten erfolgreicher als im Vorjahr, als die Geschäfte bereits wieder geöffnet hatten. Und so kam es schließlich doch zu einem Bekenntnis zu den Online-Aktivitäten der Verbundgruppe. "Durch Corona ist Online zu einem Thema geworden bei Kundengruppen, die vorher nicht online-affin waren. Diese Kunden wollen wir nicht verlieren. Unser Ziel ist es, unseren Platz unter den Top 50 Onlineshops zu bestätigen und uns weiter nach oben zu arbeiten", erklärte Kober.

Wachstum - beim Umsatz und bei den Standorten

Der Verbundgruppen-Chef weiß natürlich, was er dem Online-Geschäft zu verdanken hat: Ein Wachstum, das über dem der Wettbewerber Expert und ElectronicPartner liegt und das Euronics nach einigen Jahren als Nummer Drei wohl wieder den Platz als Verbundgruppe mit dem zweitgrößten Umsatzvolumen in Deutschland beschert haben dürfte (die Zahlen von EP für das vergangene Geschäftsjahr stehen noch aus). Denn Euronics schloss das von der Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2020/2021 (Ende: 30.09.2021) mit einer Steigerung beim Zentralumsatz von 8,2 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro ab. Dieser Kraftakt geht zu einem großen Teil auf das boomende Online-Geschäft zurück. Dazu erklärt Kober: "Wir sind stolz auf dieses herausragende Ergebnis. Es beweist nicht nur, dass es uns über die letzten Jahre gelungen ist, unsere Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in IT-Infrastruktur, stationäre Auftritte, Marketing oder Logistik zu sichern. Es zeigt auch, dass wir mit unserem Claim 'Für Dein bestes Zuhause der Welt' sowie umfangreichen Kampagnen und Maßnahmen im digitalen und regionalen Umfeld die richtigen Antworten auf eine anhaltend herausfordernde Situation gegeben haben."

Das Wachstum der Verbundgruppe zeigt sich nicht nur im Umsatz sondern auch bei einem Blick auf die Standortentwicklung. So wechselten zum Jahresbeginn 2022 die Elektronikfachmärkte der Vorteil Center in Asbach und Unkel von der MediMax-Gruppe zur Euronics Deutschland eG und firmieren fortan als Euronics XXL-Fachmärkte. Auch die Mescher Gruppe wurde Teil von Euronics und ergänzt die Verbundgruppe mit seinen Standorten Miele Center Mescher in Ettlingen, Euronics Mescher in Bretten und dem Mescher Lagerstore in Durlach. Zudem kommen neue Standorte hinzu wie Euronics Diehm, der seit dem Jahreswechsel seine Kunden am neuen, zukunftsorientierten Standort in Wertheim willkommen heißt. Euronics-Vorstandssprecher Kober fasst die zahlreichen weiteren Übernahmen, Nachfolgelösungen sowie Markenumstellungen prägnant zusammen: "Unser Weg ist klar - wir sind auf Wachstumskurs."

Eigenes Kundenbindungsprogramm angekündigt

Euronics erfreut sich einer besonders treuen Kundschaft und konnte deren Vertrauen im Pandemiejahr 2021, unterstützt von klugen Marketing-Maßnahmen, noch einmal deutlich stärken. Das bestätigte Anfang des Jahres auch der vom Handelsblatt und dem Marktforschungsinstitut YouGov herausgegebene BrandIndex "Höchste Kundentreue", der die Verbundgruppe zum "Aufsteiger des Jahres" in der Kategorie Einzelhandel auf Platz 1 setzt. Um diesen Status weiter zu festigen, kündigte Kober an, dass die Verbundgruppe im zweiten Halbjahr 2022 ein neues Kundenbindungsprogramm samt eigener "NAH + DA!"-Kundenkarte vorstellen werde. Durch diesen strategischen Schritt wolle Euronics seine Kundenbindung stärken und damit die Grundlage für den langfristigen Unternehmenserfolg legen.

Der neue Geschäftsbereich Elektromobilität & Erneuerbare Energien soll ein wichtiger Pfeiler dieses Kurses bleiben. Bereits heute bietet Euronics seinen Kundinnen und Kunden alles von der Wallbox, der PV-Anlage, bis hin zum Balkonkraftwerk. Um dieses Engagement noch zu erweitern, werden beispielsweise im Bereich Photovoltaik fortlaufend Gespräche mit potenziellen Partnern geführt und schon jetzt neue Lieferanten gelistet. Ziel ist es, die Installation von Solarpanels stärker über Euronics zu bündeln. "Die hohe Service- und Beratungskompetenz unserer Händler ist der Grundstein dafür, Euronics als umfassenden Lösungsanbieter im Bereich Erneuerbare Energien zu etablieren. Wir sehen hier ein enormes Marktpotenzial, das wir mit unserer Kundenorientierung hervorragend bedienen können." Auch der Bereich Elektromobilität soll weiter ausgebaut werden: Nachdem die Verbundgruppe seit 2020 exklusiv den E-SUV Aiways U5 vertreibt, wird sie nun auch den neuen Aiways U6 nach Deutschland bringen. Zusätzlich wird in der Euronics Zentrale schon jetzt intensiv an weiteren zukunftsweisenden Partnerschaften gearbeitet.

Ein Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres war für die Verbundgruppe zudem der Start des offiziellen Sponsorings aller UEFA-Frauenfußballwettbewerbe durch die internationale Euronics Group, zu der auch Euronics Deutschland gehört. Dem führenden Handelsverbund für Consumer Electronics im Wirtschaftsraum EMEA eröffnet sich durch die Kooperation eine spannende Chance, die eigene Unternehmensmission - die digitale Welt mit Menschlichkeit zu füllen - voranzutreiben. Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit den Euronics Mitgliedern zahlreiche Möglichkeiten, um sowohl Online- als auch vor Ort-Aktionen für Fußballfans zu veranstalten. Im Frühjahr 2022 soll der Startschuss für die erste große Kampagne fallen.

Summer Convention soll als Präsenzveranstaltung stattfinden

Nachdem in den vergangenen Monaten Messen und Kongresse aufgrund der anhaltenden Coronapandemie erneut digital durchgeführt werden mussten, bieten die Pläne für die Euronics Summer Convention 2022 einen Lichtblick. Pünktlich zum zehnten Jubiläum des etablierten und beliebten Branchentreffs soll sie in diesem Jahr wieder in Präsenz auf Mallorca stattfinden. Benedict Kober blickt bereits mit großen Erwartungen auf die Jubiläumsveranstaltung: "Das zehnte Mal Euronics Summer Convention - das ist für uns ein besonderer Anlass. Umso mehr freuen wir uns darüber, diesen aller Voraussicht nach mit viel Wiedersehensfreude auf Mallorca verbringen und damit an eine schöne Tradition anknüpfen zu können."