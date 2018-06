Dr. Matthias Hell ist Experte in Sachen E-Commerce und Retail sowie ein Buchautor. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge in renommierten Handelsmagazinen und E-Commerce-Blogs. Zuletzt erschien seine Buchveröffentlichung "Local Heroes 2.0 – Neues von den digitalen Vorreitern im Einzelhandel". Alle Artikel des Autors

2017 kündigte Euronics an, den XXL-Fachmarkt in Cham mit Hilfe der Zentrale nicht nur weiterzuführen, sondern auch zum Multichannel-Pilotmarkt auszubauen. Nun schließt das Geschäft wegen schlechter Geschäftsentwicklung und Mangel an Fachpersonal.