Das Thema Elektromobilität liegt im Trend und Euronics ist seit Beginn im Handel dabei: Immer mehr E-Scooter flitzen durch die Straßen und auch die Anzahl alltags- und langstreckentauglicher Elektroautos steigt. Problematisch zeigt sich in Deutschland die ausbaufähige Ladeinfrastruktur. Euronics hat dies frühzeitig als Wettbewerbsfaktor für sich erkannt und erste konsequente Schritte eingeleitet, um sich zu positionieren. Beispielsweise durch eigene Ladestationen in Kooperation mit dem Energieversorger EnBW. "Service steht für uns gemeinsam mit überdurchschnittlicher Beratungsleistung auch nach 50 Jahren Firmengeschichte unverändert ganz oben auf der Agenda. Natürlich verändern sich die Ansprüche unserer Kunden an unser Angebot. In Zukunft gehören deshalb nicht nur Geräte der Consumer Electronics und Home Appliances, sondern auch Services rund um Elektromobilität zu Euronics", sagt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG.

Mittlerweile haben 25 Euronics Händler an verschiedenen Standorten eine Schnellladestation für Elektroautos installiert. 25 weitere folgen in der zweiten Jahreshälfte 2019. Während ihr Fahrzeug neue Reichweite tankt, können Kunden bequem und stressfrei durch das Euronics Fachgeschäft stöbern. In den meisten Fällen ist das Laden für sie komplett kostenlos. "Der Elektromobilität gehört die Zukunft: Immer mehr Kunden steigen auf E-Autos um oder planen den Wechsel. Mit der Installation der Ladesäulen schaffen wir einen klaren Vorteil für unsere Kundschaft. Indem Verbraucher ihr Elektroauto vor den Türen der Euronics Märkte laden, erreichen wir im besten Fall auch eine Zuführung ins Geschäft und steigern zusätzlich deren Verweildauer", so Kober.

Hauptsponsor des E-Cannonball 2019

Einen weiteren konsequenten Schritt im Bereich Elektromobilität geht Euronics durch die Kooperation mit der Elektroauto-Veranstaltung E-Cannonball 2019, bei der die Verbundgruppe erstmals als Hauptsponsor auftritt. Der E-Cannonball ist eine vollelektrische Verbrauchs-Vergleichsfahrt durch Deutschland. Mit bis zu 60 Elektro-PKWs geht die Veranstaltung in diesem Jahr von Konstanz nach Berlin. Ziel ist es, zu zeigen, dass Reichweite, die häufig noch als Grund gegen die Elektromobilität herangezogen wird, kein Problem mehr darstellt. Stattdessen sind in Deutschland besonders die fehlenden Ladestationen ein Hindernis für Endverbraucher.

"Der Ansatz der Veranstaltung spiegelt genau das wider, was uns zu unserer Investition im Bereich E-Ladestationen bewogen hat. Daher freut es uns besonders, dass wir in diesem Jahr als Hauptsponsor und auch mit einem eigenen Team beim E-Cannonball dabei sein dürfen. Außerdem können wir uns mit dieser Partnerschaft noch stärker im Umfeld der Elektromobilität positionieren und zeigen, dass unser Engagement langfristig orientiert ist", erklärt Kober.

Euronics werde im Rahmen dieser Kooperation mit einem im Euronics Look gestalteten Tesla Model 3 an der elektrifizierten Ausfahrt teilnehmen. An Start und Ziel nutzt die Verbundgruppe die Möglichkeit, auf die Euronics e-Mobility-Serviceangebote aufmerksam zu machen. Zudem können sich Zuschauer während der Ladestopps auf diverse Aktionen und Geschenke von Euronics freuen. Auf Facebook wird außerdem ein Foto-Wettbewerb ausgerufen: Das beste Foto, welches das Euronics Elektrofahrzeug auf seinem Weg vom Bodensee nach Berlin zeigt, wird prämiert und erhält einen Preis. Für alle Interessierten, die nicht vor Ort sein können, ist geplant, die Fahrt des Euronics Teams zu jeder vollen Stunde auf dem Euronics YouTube-Kanal live zu übertragen.

