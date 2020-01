Obwohl die Zahl smarter Produkte in deutschen Haushalten steigt, bezeichnen 52 Prozent der Teilnehmer des Euronics Trendmonitor 2019 - die jährlich durchgeführte Konsumentenbefragung der Euronics Deutschland eG - ihr Zuhause als nicht vernetzt. "Das fehlende Wissen beim Thema vernetztes Zuhause ist eine Chance für die starke Beratungskompetenzen des stationären Handels", so die Verbundgruppe.

"Unsere Fachhändler erleben es in ihrem Berater-Alltag immer wieder, dass sich die meisten Konsumenten nicht darüber bewusst sind, dass sie eigentlich bereits ein teilweise vernetztes Zuhause haben", erklärt dazu Benedict Kober, Sprecher des Vorstandes der Euronics Deutschland eG. "Und das obwohl sie Bluetooth-Lautsprecher besitzen, die sie mit dem Smartphone steuern, einen Smart-TV, der mit dem Internet sowie einer Spielekonsole verbunden ist, und vielleicht schon die ersten Geräte mit Sprachsteuerung nutzen."

Fachhandel ist gut vorbereitet

Kober sieht darin eine Chance für den stationären Fachhandel: "Denn es liegt in den Händen des Verkäufers, den Kunden aufzeigen, welche ihrer heutigen und zukünftigen Bedürfnisse durch smarte Produkte erfüllt werden. Zumal es in den nächsten Jahren so gut wie kein technisches Produkt mehr ohne konnektive Bausteine geben wird."

Euronics sehe sich beim Thema vernetztes Zuhause bestens aufgestellt. "Und unsere Fachhändler freuen sich, ihre Beratungskompetenz unter Beweis stellen zu können", so der Vorstandssprecher von Euronics.