Ab sofort beginnt bei Euronics zusammen mit dem Hersteller Aiways der Vorverkauf des ersten chinesischen batterie-elektrischen SUV in Deutschland. Im Rahmen einer Roadshow bei allen teilnehmenden Euronics Fachhändlern können ab sofort Probefahrten vereinbart werden. Die Fahrzeuge sollen ab Oktober an die Käufer ausgeliefert werden. Euronics ist damit der erste Elektrohändler, der E-Autos vertreibt und dadurch Elektronikexpertise mit Elektromobilität verbindet.

"Das beste Zuhause der Welt hört für uns nicht an der Haustüre auf. In Zukunft kommt es sogar auf vier Rädern daher. Dafür bieten wir unseren Kunden neben dem neuen Aiways-Modell auch das volle Elektromobilitäts-Paket - vom Energiespeicher bis zur Ladeinfrastruktur. Durch unsere hohe Beratungskompetenz im Bereich der Elektronik können wir den Kundenbedarf weit über das E-Auto hinaus abdecken", erklärt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, die Zukunftspläne des Elektrofachhändlers.

Elektromobilität aus einer Hand

Für die Kunden will Euronics mit dem neuen Angebot den Vorteil bieten, die gesamte Bandbreite an Beratung und Service rund um E-Mobilität von ihrem lokalen Elektrofachhandel zu erhalten. Johann Durmeier von Euronics XXL Durmeier in Haag in Oberbayern freut sich über das neue Angebot in Zusammenarbeit mit Aiways: "Als Fachhändler bieten wir unseren Kunden nicht nur die passenden Produkte für ihr Elektroauto, sondern auch ein umfangreiches Serviceangebot. Vorab sowie nach dem Kauf können wir so alle wichtigen Fragen direkt vor Ort klären und unsere Kunden optimal beraten."

Mit seinem geräumigen und flexiblen Interieur, einer ansprechenden Ausstattung mit Zusatzfunktionen wie einem Spurhalteassistenten und der großen Reichweite von bis zu 410 Kilometer nach WLTP Standard, ist der Aiways U5 nach Ansicht von Euronics das ideale Fahrzeug für Familien und anspruchsvolle Singles. Der E-SUV steht zu Beginn in den Ausstattungsvarianten "Standard" für 37.990 Euro und "Premium" für 40.990 Euro (inkl. 16% MwSt.) in den Farben Gletscherweiß, Electric Blue und Aubergine zur Verfügung. Beide Varianten mit 63 kWh Batteriekapazität und 150 kW (204 PS) starkem Elektromotor sind in vollem Umfang mit 9.480 Euro (inkl. 16% MwSt.) förderfähig. Kaufinteressierte können sich auf https://www.euronics.de/aiways-u5/ über die Standort- und Terminplanung informieren und telefonisch eine Probefahrt buchen. Zudem können Kunden Kaufverträge vor Ort abschließen oder sie auf Anfrage durch den Euronics Stützpunkthändler per E-Mail erhalten.