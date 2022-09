Die Euronics Deutschland eG hat ihre diesjährige Generalversammlung am 4. September auf der IFA in Berlin abgehalten. Dabei stand - wie auch beim Messeauftritt der Verbundgruppe - die Einstimmung der Mitglieder auf das Jahresendgeschäft im Mittelpunkt. Insbesondere von dem wichtigen Saisongeschäft rund um die Fußball-Weltmeisterschaft, die erstmals im Winter ausgetragen wird und damit zeitgleich mit der Black Week stattfindet, verspricht sich die Verbundgruppe ein spannendes Quartal. Entsprechend präsentierte das seit 1. September um Jochen Mauch sowie Michael Rook erweiterte Vorstandsteam von Euronics einen klaren Plan für die kommenden Monate aber auch darüber hinaus. Die Devise lautete: Schnell handeln und den großen Herausforderungen wie unter anderem der Energiewende mit neuen Lösungen begegnen.

Die konsequente digitale Transformation sowie deren weiterer Ausbau sieht die Euronics-Führung dabei als besonders wichtig an. Nicht zuletzt das anhaltende Wachstum des Multichannel-Segments zeige, welche Potenziale sich daraus ergeben könnten. Auch die vorausschauende Warensicherung für die Mitglieder sowie die Weiterentwicklung des starken Markenauftritts von Euronics seien Wege, um der aktuellen Marktsituation gerecht zu werden. Die langfristige Strategie der Verbundgruppe soll auch durch den kontinuierlichen Ausbau des Geschäftsbereichs "Erneuerbare Energien" deutlich werden. Das will die Verbundgruppe nicht zuletzt mit ihrem neuen Tiny House zeigen, welches die IFA-Besucher direkt vor Ort bestaunen konnten: Im Rahmen einer großen Roadshow mit dem mobilen Showroom präsentierte Euronics auf der IFA, wie das beste smarte Zuhause selbst auf 16 qm aussehen kann - vom intelligenten Herd bis zum Solardach und der Wallbox.

Marlene Raddei neu im Euronics Aufsichtsrat, Sabine Bauer wiedergewählt

Im Rahmen der Euronics-Generalversammlung fand auch die turnusmäßige Wahl des Aufsichtsrats statt: Marlene Raddei, geschäftsführende Gesellschafterin von Euronics XXL Naumburg, wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Sabine Bauer, Inhaberin von media@home Bauer in Bietigheim-Bissingen wurde als Aufsichtsratsmitglied im Amt bestätigt. Beide werden somit in den nächsten drei Jahren dem Gremium angehören. Marlene Raddei, die einen Euronics XXL Fachmarkt mit 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Thüringen führt, ist seit 13 Jahren Teil der Verbundgruppe und bringt durch ihre mehrjährige Tätigkeit als ERFA-Gruppensprecherin für Thüringen reichlich Expertise mit in ihr neues Amt. Ihre Aufsichtsratskollegin Sabine Bauer ist bereits seit 2013 Mitglied des Gremiums und ist zudem seit 2018 Patin des Aufsichtsrates in der Fachhandelskommission. Die weitere Besetzung des siebenköpfigen Teams bleibt unverändert: Dirk Wittmer steht dem Aufsichtsrat als Vorsitzender vor, Frank Schipper ist weiterhin stellvertretender Vorsitzender des Gremiums, zu dem auch Torsten Roters, Martin Zilligers und Christoph Lux gehören.

Marlene Raddei zeigt sich glücklich, den Aufsichtsrat fortan unterstützen zu können: "Ich freue mich über das Vertrauen unserer Mitglieder und bin hochmotiviert gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Dinge anzupacken. Als Euronics haben wir die herausfordernden Phasen der letzten Jahre erfolgreich gemeistert. Es macht mich sehr stolz, den weiteren Kurs unserer Verbundgruppe nun noch aktiver mitgestalten zu dürfen." Sabine Bauer freut sich ebenfalls über ihre erfolgreiche Wahl: "Die Herausforderungen für den Fachhandel sind in der aktuellen Lage größer denn je. Darauf müssen wir die richtigen Antworten finden. Gerade in der heutigen Zeit ist ein betriebstypenübergreifender Austausch von zentraler Bedeutung. Ich freue mich, dass mir die Mitglieder ihr Vertrauen schenken, die Zukunft unserer Verbundgruppe weiterhin mitzugestalten."