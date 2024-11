Der Black Friday, der traditionell auf den vierten Freitag im November fällt, markiert den Beginn des Jahresendgeschäfts im Handel. Für die Euronics Deutschland eG ist dieser Tag Mittelpunkt besonderer Aktionswochen - der Black Season - und fester Bestandteil des Geschäftsjahres. Wie in jedem Jahr bildet die Black Season den Auftakt für die umsatzstärksten Wochen der Verbundgruppe. Doch 2024 startet Euronics die Black Season extra früh: Bereits am 12. November beginnt die Pre-Black Week, die bis zum 21. November andauert. Ab dem 22. November läuft dann die eigentliche Euronics Black Week, die ihren Peak im Black Friday am 29. November findet. Abschluss der Black Season ist der Cyber Monday am 2. Dezember. Mitglieder und Kundschaft sollen während der drei Wochen von diversen stationären und digitalen Aktionen profitieren, stets gepaart mit den bekannten vollumfänglichen Serviceleistungen.

"Die Pre-Black Week ist für Schnellentschlossene, die sich nicht am Black Friday in den Trubel stürzen möchten. Damit reagieren wir auf das veränderte Kaufverhalten und bieten unseren Kunden neben dem gewohnten Angebot am Point of Sale schon vorab attraktive Onlineaktionen", sagt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands von Euronics Deutschland. "Wir haben zur diesjährigen Black Season ein ausgewogenes Portfolio aus stationären Angeboten und Onlineaktionen. Da Technikprodukte auch in diesem Jahr wieder ganz weit oben auf den Weihnachtswunschzetteln der deutschen Konsumenten stehen, gehen wir zuversichtlich in die wichtigsten Wochen des Jahres. Gefragt ist alles, was Freude bereitet: großformatige TV-Geräte, die neuesten KI-Notebooks und Smartphones für jeden Bedarf. Auch Audioprodukte für die Silvesterparty und natürlich die gesamte Produktpalette aus dem Bereich Elektrokleingeräte - Heißluftfritteusen, Eismaschinen, Haarstyling-Produkte und Co - lassen nicht nur zu Weihnachten Kundenherzen höherschlagen."

Multimediale "Genau Richtig"-Kampagne

Mit einem gezielten Marketingmix setzt Euronics in der Black Season 2024 auf eine umfassende Kundenansprache. Ab dem 22. November wird die saisonal angepasste Marketingkampagne "Genau Richtig. Black Week bei Euronics" multimedial ausgespielt. Euronics überzeugt dabei als Lebensvereinfacher mit der starken Kombination aus sorgfältig ausgewählten Schnäppchen, umfassender Beratung und Service. Zusätzlich wird es auch in diesem Jahr die Black Week Sonderbeilage geben, die sowohl online als auch in gedruckter Form von den Mitgliedern genutzt und regional verlängert werden kann. Werbemittel am Point of Sale und die Integration der Black Season Angebote in die "Meine Euronics"-App vollenden das Rundumpaket und sollen die Dualität aus stationärem Angebot und Onlinehandel stärken.

Bereits im Oktober hatte Euronics das neue Markenversprechen des "Lebensvereinfachers" in einem TV-Spot gezeigt< Ein Mann krabbelt auf der Suchen nach einer passenden Waschmaschine durch einen endlosen Tunnel. Dieser steht für die lange und mühsame Suche nach dem besten Produkt inklusive der Anstrengung und Überforderung. Am Ende des Tunnels wartet ein sympathischer und kompetenter Euronics Mitarbeiter, der Abhilfe schafft. Der Spot stellt den Service, die Beratungskompetenz sowie das umfassende Sortiment der Verbundgruppe in den Mittelpunkt und transportiert damit die zentrale Botschaft der "Genau richtig"-Kampagne: Euronics steht für bessere Entscheidungen, Gelingsicherheit, kürzere Wege, weniger Komplexität und erlebte Fairness.