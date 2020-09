Der neue Euronics Podcast "Nah + Da!" ist ab sofort auf vielen Streaming-Portalen verfügbar. In jeder Folge ist ein Händler aus einer anderen Stadt zu Gast - vom Land bis zur Großstadt und von Nord bis Süd. Im Gespräch stellen die Euronics Mitglieder ihre Fachgeschäfte, Praxisbeispiele, spezielle Services sowie Besonderheiten ihrer Region vor. Das Talk-Format zeigt dadurch die Vielfalt der mehr als 1.300 selbstständigen Händler, die zur Verbundgruppe gehören.

"Unser neuer Podcast ist ein schönes Beispiel dafür, was uns bei Euronics besonders wichtig ist", erklärt Jochen Mauch, Chief Digital Officer von Euronics Deutschland: "Regionale Verbundenheit, Kundennähe und beste Services. Mit interessanten Anekdoten aus dem Alltag eines Fachgeschäfts bieten unsere Händler einen authentischen Blick hinter die Kulissen." Aber auch aktuelle CE-Trends und lokale Besonderheiten sollen im Podcast nicht zu kurz kommen. "Gerade diese Themen zeigen, dass wir sowohl fachlich als auch regional jederzeit für unsere Kunden zur Verfügung stehen - nah und da eben", so Mauch.

Bereits vier Ausgaben online

In den ersten vier Podcast-Ausgaben, die bisher erschienen sind, zeigt sich die große regionale Bandbreite an Euronics Mitgliedern, die zu Wort kommen. Während in der ersten Episode der Euronics Lux-Markt aus Köthen vorgestellt wurde, sind in Nummer 2, 3 und 4 Händler aus Neubrandenburg, Frankfurt am Main und Zittau zu Gast. Neben den verschiedenen Ladenkonzepten und Ausstattungen geben die Händler Einblicke in ihre eigene Geschichte und ihre Verwurzelung in der Region. Aber auch persönliche Lieblingsgeräte oder amüsante Geschichten aus dem Alltag eines Fachhändlers fanden ihren Weg in die ersten Folgen.

Ab sofort erscheint "Nah + Da!" regelmäßig auf Spotify, YouTube, Google Podcasts und vielen weiteren Streaming-Plattformen. Mehr Informationen zum Podcast gibt es online unter: https://nahundda.podigee.io/.