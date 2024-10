Nach der Führungskrise bei Euronics zum Jahreswechsel 2023/24 schien es so, als handle es sich bei dem zweiköpfigen Vorstand mit Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec um eine kurzfristige Notlösung. Doch je länger diese dauerte, umso mehr Gefallen schienen die beiden Manager an der neuen schlanken Struktur zu finden. Dennoch wurde an der Summer Convention im Juni angekündigt, dass bald ein drittes Mitglied den Vorstand verstärken sollte. Aufmerksamen Beobachtern konnte dabei nicht entgehen, wie stark der Euronics Austria/Red Zac CEO Brendan Lenane bei dem Verbundgruppen-Event in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Nun wurde bekannt, dass Lenane zum 1. Februar 2025 als neues Mitglied in den dann dreiköpfigen Vorstand der Euronics Deutschland eG berufen wird. In der Rolle als COO soll er die Verantwortung für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digital sowie den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit Euronics Austria übernehmen. Benedict Kober bleibt als Sprecher des Vorstands weiterhin für die Bereiche Einkauf, IT, Logistik und Euronics international verantwortlich, während sich Denis-Benjamin Kmetec unverändert um Strategie, HR und Finance kümmert.

Kooperation Euronics Austria soll ausgebaut werden

Als CEO von Euronics Austria bzw. Red Zac - so der Markenauftritt gegenüber den Endkunden - ist Brendan Lenane seit 2020 mit Euronics und den Anforderungen des Marktes für Consumer Electronics und Home Appliances vertraut. "Euronics ist mir eine echte Herzensangelegenheit. Daher freue ich mich, gemeinsam mit Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec, die Geschicke der Verbundgruppe in Europas größtem Consumer Electronics-Markt zu gestalten und die Euronics Story in Deutschland fortzuschreiben", erklärt der 43-Jährige. "Denn so herausfordernd der Markt derzeit ist, so groß sind die Gestaltungsmöglichkeiten und Wachstumschancen. Euronics ist in einer starken Position, um in Deutschland überproportional davon zu profitieren. Dass ich in meiner Rolle als COO für den deutschen Markt auch die Zusammenarbeit mit Euronics Austria weiter forcieren kann, ist für mich als ´Wahl-Österreicher´ ein besonderes Schmankerl."

Auch künftig gehört die intensive Weiterentwicklung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Euronics Deutschland und Euronics Austria zu Lenanes Aufgabengebiet. Wie bei der Summer Convention angekündigt wurde, wollen die beiden Organisationen ihre bereits seit 15 Jahren andauernde, erfolgreiche Kooperation weiter forcieren und ausweiten. Davon sollen beide Organisationen und ihre Mitgliedsunternehmen in Deutschland und Österreich gleichermaßen profitieren, heißt es dazu in einer Mitteilung - allerdings ohne klarer auszuführen, welche Veränderungen damit konkret gemeint sind.

Optimistische Töne vom Aufsichtsrat

Als Vertreter der Euronics-Partner äußert sich Christoph Lux, Aufsichtsratsvorsitzender der Euronics Deutschland eG, positiv zu der Neubesetzung: "Wir sind froh, dass wir Brendan Lenane für den Vorstand von Euronics Deutschland gewinnen konnten. Seine Energie und seine Kompetenz werden unsere Organisation bereichern. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass wir mit diesem dreiköpfigen Führungsteam eine starke und dynamische Kombination aus Erfahrung, Innovationskraft, Umsetzungsstärke und internationaler Vernetzung haben. Gemeinsam mit Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec, die in den vergangenen Jahren mit hoher Kompetenz und Leidenschaft die Entwicklung von Euronics vorangetrieben und viele Innovationen auf den Weg gebracht haben, wird Brendan Lenane einen wichtigen Beitrag für den Erfolg und das Wachstum von Euronics und seinen Mitgliedern leisten."