Ausgestanden ist die Corona-Pandemie bei weitem noch nicht. Das zeigt sich auch daran, dass Euronics seine traditionelle Summer Convention einmal mehr online veranstalten musste - und nicht wie bis 2019 üblich auf Mallorca. Doch mit dem seit des Ende des zweiten Lockdown einsetzenden Lockerungen ist für viele Konsumenten ein Teil von Normalität zurückgekommen und treten erlebnisorientierte Konsumwünsche wie Reisen und Ausgehen wieder stärker in den Mittelpunkt. Euronics betrachtet - wie die gesamte Elektronikbranche - diese Entwicklung mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge: Denn Lockdown und Home-Office-Pflicht hatten die Nachfrage nach Office-Ausrüstung und Heimelektronik stark angeheizt.

Das zeigte sich auch an den Zahlen, die Euronics-Chef Benedict Kober an der Pressekonferenz zur digitalen Summer Convention 2021 präsentierte. Um ganze 9,1 Prozent ist demzufolge der von den Euronics-Händler erwirtschaftete Außenumsatz in dem Rumpfjahr von Oktober 2020 bis Mai 2021 gestiegen. Doch die nach Lockdown-Zeit ist schwierig, wie der Vergleich von Mai 2021 zum gleichen Vorjahresmonat belegt: Damals lagen die Umsätze um 11,9 Prozent höher. Trotzdem: Gegenüber 2019 verzeichnete Euronics auch im Mai 2021 noch ein Umsatzplus von 5,7 Prozent. "Wir sind gut aus dem Lockdown in die Restartphase gestartet. Allerdings war das Geschäft im Vorjahr exorbitant, was dazu führt, dass sich viele schwer tun werden, gegen das außerordentlich erfolgreiche Vorjahresgeschäft anzukämpfen."

Eigenes Kundenbindungssystem angekündigt

Die Summer Convention will Euronics deshalb nutzen, um den Händlern die richtige Strategie für den Restart nach dem Lockdown zu vermitteln. "Nach dem starken Online-Geschäft im Lockdown müssen wir jetzt wieder mehr in die Nutzen-Argumentation gehen und uns auf die stationäre Wertschöpfung fokussieren, um die Kunden zu animieren, jetzt wieder in die Läden zu gehen", so Kober. Als ein Mittel betrachtet der Euronics-Chef dabei die Weiterentwicklung der Geschäfte hin zu einem "Point of Emotion" - so wie es Euronics mit der gerade eröffneten Pilotfiliale in Bremen seinen Partner vorexerziert. Auch den Vertrieb des Elektroautos Aiways U5 durch rund 50 Euronics-Händler betrachtet Kober als gute Chance. Der Euronics-Chef sprach in diesem Zusammenhang sogar von einem "trojanischen Pferd": "Es gibt Erfolgsgeschichten von Händlern, die mit Kunden wegen einer Probefahrt in den den Kontakt kamen und schließlich bei einer Lösung zum Thema Energiemanagement im Haus gelandet sind."

Eine unterstützende Rolle beim Restart des stationären Geschäfts soll auch die Online-Plattform von Euronics spielen. "Unsere jahrelang aufgebaute Digitalkompetenz macht sich jetzt bezahlt", stellte Kober dazu fest. So habe man nicht nur während des Lockdown im Tagesrhythmus Online-Kampagnen fahren können, auch nutze das aufgebaute CRM-System, um nun wieder die Zuführung in die stationären Geschäfte stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Die digitalen Marketing-Instrumente will der Euronics-Chef noch weiter ausbauen und kündigte deshalb für die erste Jahreshälfte 2022 ein eigenes Kundenbindungsprogramm an. "Wir werden das Programm im Herbst vorstellen. Schon jetzt lässt sich sagen, dass wir damit die gleiche Überlegung verfolgen wie mit unserem CRM-System, aber mit einem noch ausgefeilteren Instrumentarium. Kundendaten bleiben unser großer Fokus."

Anhaltende Warenknappheit macht Sorgen

Als Ersatz für die ausgefallene physische Summer Convention und die abgesagte IFA 2021 plant Euronics ein "Kickoff 2022"-Treffen auf Mallorca im Oktober diesen Jahres. "Ich glaube, dass 2021 für unsere Händler gut laufen wird. Um das gleiche Ergebnis dann auch 2022 zu erzielen, wird man sich mehr reinhängen müssen. Darauf wollen wir uns gemeinsam auf Mallorca vorbereiten, denn wir wollen dass auch 2022 für Euronics ein geiles Jahr wird", erklärte Kober vollmundig.

Dass die Euronics-Händler die Geschäftsentwicklung nicht alleine in der Hand haben, verdeutlichten einige abschließende Ausführungen Kobers zur Warenverfügbarkeit. Während sich bei Weißer Ware und Großgeräten die Situation wieder leicht verbessere, gebe es weiterhin starke Knappheiten in den Segmenten TV sowie Tablets und Smartphones, wo Prozessoren zu einem knappen Gut geworden seien, um das sich derzeit von der Automobil- bis zu CE-Branche viele Akteure bemühten. "Aber die meisten unserer Mitglieder haben sich gut mit Ware eingedeckt", gab sich der Euronics-Chef zuversichtlich.