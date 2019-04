Traditionell versammeln die Unterhaltungselektronik-Verbundgruppen zu Jahresanfang ihre Händler zu den jeweiligen Frühjahrsmessen. Anstelle ihre Partner wie bisher nach Hannover bzw. Leipzig einzuladen wollen Euronics und Expert ab 2021 zusammenspannen und zu einer gemeinsamen Messe nach Berlin einladen.

Im Rahmen der Kooperationsmesse werden die beiden Verbundgruppen ihre Jahresauftaktveranstaltungen und den kooperationseigenen Messeauftritt wie gewohnt eigenverantwortlich umsetzen, teilte nun die Messe Berlin mit. Für die Industrie- und Dienstleistungspartner, die sowohl bei Euronics als auch bei Expert ausstellen, werde es eine gemeinsame Messehalle geben. Die Gesellschafter beider Kooperationen hätten dort jeweils im Wechsel die Möglichkeit, die Aussteller zu besuchen.

Mehr Effizienz, weniger Kosten

Ziel der Zusammenführung ist die Entlastung der Aussteller sowie die Nutzung von Synergien. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE und Benedict Kober, Sprecher des Vorstands von Euronics sind sich einig: "Mit einer gemeinsamen Messe an einem Ort und zu einem Termin ermöglichen wir für alle Beteiligten eine effizientere Organisation und damit günstigere Kostenstrukturen".

Veranstalter und Gastgeber der Kooperationsmesse wird die Messe Berlin sein. Dazu Jens Heithecker, Direktor der Messe Berlin GmbH: "Die IFA ist den Verbundgruppen seit vielen Jahrzehnten in strategischer Partnerschaft verbunden. Insofern fühlen wir uns von dieser Entscheidung geehrt wie herausgefordert. Auf der Grundlage unserer Expertise in handelsorientierten Messen werden wir gemeinsam ein modernes Konzept am Markt etablieren, das für Handel und Industrie gleichermaßen attraktiv und effizient sein wird."