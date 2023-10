Die Ergebnisse der Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2023" von EHI Retail Institute und ecommerceDB zeigten, dass auch eine Consumer Electronic Verbundgruppe zu den großen Aufsteigern im deutschen Onlinehandel zählt: Euronics.de befindet sich im Geschäftsjahr 2022 mit 22,9 Milliarden Euro Gesamtumsatz und 283,8 Millionen Euro Netto-E-Commerce-Umsatz in Deutschland unter den erfolgreichsten B2C-Onlineshops (Platz 41). Euronics profitierte bereits während der Corona-Pandemie stark von der Entwicklung des Digitalgeschäfts. Die Digitalstrategie wird aktuell gemeinsam mit dem extra für diese Zwecke gegründeten Digital-Beirat bei Euronics intensiv weiterentwickelt.

"Die starke Platzierung unseres Online-Marktplatzes ist ein hervorragendes Zeichen für die Fortentwicklung der Multichannel-Strategie bei Euronics", sagt Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung der Euronics Deutschland eG. "Wir haben es geschafft von Platz 53 auf Platz 41 zu klettern. Das hat uns am Markt weit nach vorne gebracht und ist der Beweis dafür, dass unsere Strategie aufgeht. Auch wenn man dazu sagen muss, dass ein großer Teil des ausgewiesenen Umsatzes über Drittplattformen realisiert wurde." Mauch ergänzt: "Die Endkunden nehmen unser Online-Angebot in Anspruch, was uns in unserem Handeln bestätigt. Hinzu kommt, dass unser Online-Marktplatz primär den stationären Handel unterstützen soll, diese Zuführungsstrategie unterscheidet uns von Online-Konzepten. Für uns steht fest: Wir wollen kein reiner Onlineshop sein."

"Das Jahresendgeschäft ist zunehmend digital getrieben"

Wie der Euronics-Vorstand weiter ausführt, zeigten die Studienergebnisse von EHI und ecommerceDB auch, dass der Onlinemarkt unter Druck stehe. Denn der Top-1.000-Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Milliarden Euro gesunken. Schließungen diverser Onlineshops haben das Geschäftsjahr 2022 geprägt und auch für 2023 prognostizieren die Marktforscher eine rückläufige Marktentwicklung.

"Durch die nötige Satzungsänderung beim Euronics Kongress im Februar 2023 wurde der Weg geebnet, um unsere Digitalstrategie weiterzuentwickeln", erklärt Jochen Mauch. Nachdem es bei der Euronics Summer Convention ein erstes Update dazu gab, entwickele die Verbundgruppe die Digitalstrategie unter Mitarbeit des Digitalbeirats konsequent weiter. "Wir sind für die bevorstehende Black Week und das Weihnachtsgeschäft bestens aufgestellt. Generell setzt unser Online-Geschäft auf Zuführung in den stationären Handel, um online und offline perfekt zu verzahnen. Gleichzeitig bemerken wir seit Jahren, dass gerade das Jahresendgeschäft zunehmend digital getrieben ist. Wir können beides abbilden, das ist unsere Stärke", so der Euronics-Vorstand.