1969 als Interfunk eG gegründet, feiert die heutige Euronics Deutschland eG 2019 ihr 50-jähriges Jubiläum. Das bedeutet 50 Jahre Fachhandelsexpertise für Consumer Electronics und Home Appliances. 50 Jahre Produktvielfalt, attraktive Preise, beste Beratung sowie individueller Service - und nicht zuletzt "50 Jahre für dein bestes Zuhause der Welt" ganz im Sinne der Kunden. Zahlreiche Entwicklungen und Neuheiten hat Euronics so seit Entstehung bereits begleitet. Der Röhrenfernseher wurde zum Flachbildschirm, der Videorekorder ist von DVD- und BlueRay-Player abgelöst worden und Küchengeräte sind heute Teil eines vernetzten Zuhauses.

"Dem beständigen Wandel der Branche ist die Euronics in den letzten fünf Jahrzehnten dabei stets mit Gefühl für die aktuellen Anforderungen der Zeit begegnet", erklärt das Unternehmen. Sei es beim Zusammenschluss mit der Ruefach GmbH zur R.I.C. GmbH oder der erfolgreichen Verknüpfung von stationärem Handel und Onlinehandel, der sogenannten Cross-Channel-Retail-Strategie. "Es macht uns stolz, dass wir mit unserem ungebrochen großen Interesse an Technologie, an Neuheiten und den besten Lösungen für unsere Kunden schon seit 50 Jahren wichtiger und erfolgreicher Bestandteil der Branche für Hausgeräte und Unterhaltungselektronik sind", freut sich Benedict Kober, Vorstandssprecher von Euronics Deutschland. Auch in den kommenden Dekaden werde die Verbundgruppe für die Kunden immer das Beste geben und diesen bei allen Entwicklungen und Trends mit optimalem Service und Beratung zur Seite stehen.

Jubiläumsangebote und Werbeoffensive

Kober verspricht, dass das Jubiläumsjahr 2019 eine ereignisreiche Zeit zu wird: "Haushaltsgeräte, die Wäsche zusammenlegen und glätten können, sprachgesteuerte Küchengeräte und neue Entwicklungen im TV- und Smartphone-Segment werden die Branche, Euronics und die Kunden gleichermaßen begeistern." Um allen Kunden für die jahrelange Treue zu danken, hat Euronics mit den wichtigsten Industriepartnern besondere Angebote geschnürt und Euronics Händler feiern mit zahlreichen regionalen Aktionen mit. Jubiläumsspiele, Virtual Reality Partys, Jubiläumstombola, Facebook-Rabatt-Aktionen oder mit Gutscheinen gefüllte Luftballons sorgen zusätzlich für Feierstimmung bei Händlern und Konsumenten.

Gefeiert wird 2019 aber nicht nur Online und im Fachhandel vor Ort, sondern auch im TV. Rechtzeitig zum Start des Jubiläumsjahres gehen neue Fernsehspots on Air. Im Fokus steht dabei das vernetzte Zuhause, das dank individueller und fachgerechter Beratung zum Besten Zuhause der Welt wird. Welches Know-how und welche Tipps die Euronics Berater dabei zu bieten haben, soll der neue Fernseh-Spot der Verbundgruppe zeigen.