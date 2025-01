Die Umflaggung von Euronics XXL Rilke in Oldenburg markiert die Rückkehr der Inhaber Rainer und Christopher Rilke, einem Vater-Sohn-Gespann, zur Marke Medimax und der Düsseldorfer Verbundgruppe. "Die Entscheidung für Medimax haben wir aufgrund des überzeugenden Leistungsangebots der Zentrale getroffen", erklärt Rainer Rilke und ergänzt: "Wir sehen hier zahlreiche Vorteile für unser Unternehmen - zum Beispiel beim Thema Buchhaltung - und sind sicher, dass wir durch den Wechsel noch effizienter und effektiver wirtschaften können. Wir kehren nicht nur zu unseren Wurzeln zurück, sondern wollen diese Chance nutzen, um in einem starken Verbund zu wachsen und unseren Kunden in Oldenburg weiterhin erstklassigen Service und innovative Produkte zu bieten."

Die Zusammenarbeit mit der Verbundgruppe ElectronicPartner biete Medimax Oldenburg neben einem breiten Sortiment und attraktiven Einkaufskonditionen auch umfangreiche Marketing- und Serviceangebote. "Die Synergien, die wir als Teil der Medimax -Gruppe nutzen können, ermöglichen es uns, noch besser auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen und uns den aktuellen Marktanforderungen anzupassen", betont Christopher Rilke, der den Markt gemeinsam mit seinem Vater leitet und perspektivisch übernehmen wird.

EP-Chef sieht seine Strategie bestätigt

Für die Menschen in Oldenburg ändert sich durch den Wechsel im Händler-Branding relativ wenig: Das Unternehmen setzt weiterhin auf persönliche und umfassende Beratung sowie eine breite Produktpalette in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Telekommunikation, IT und Multimedia. Der Markt legt außerdem großen Wert darauf, den Bedarf und die Wünsche aller Bestandskunden weiterhin zu erfüllen und gleichzeitig neue Zielgruppen anzusprechen.

"Die Rückkehr der beiden Unternehmer zu Medimax ist bedeutend für unsere gesamte Verbundgruppe", erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol und fährt fort: "Wir freuen uns, Rainer und Christopher Rilke sowie ihr Team wieder bei uns zu haben. Ihre Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Attraktivität und Stärke unseres Verbundes. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt für unsere langfristige Expansions-Strategie bei Medimax ist."