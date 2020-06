Nach Ansicht von Benedict Kober steht durch Corona steht die gesamte Wirtschaft vor großen Herausforderungen, so auch Euronics. Der Sprecher des Vorstands der Verbundgruppe zieht dennoch ein positives Fazit der letzten Wochen: "Wir sind froh, dass wir die Zeit erfolgreich und mit vereinten Kräften bewältigt haben. Unsere Mitglieder im stationären Handel waren für unsere Kunden vor Ort da und konnten ihnen in allen Produktbereichen, sowie mit Services und Dienstleistungen, Lösungen für das beste Zuhause der Welt anbieten."

Die Händler vor Ort hätten ihre Stärken zum Vorteil genutzt, wie Kober berichtet: "Trotz aller Widrigkeiten ist es gelungen, mit Nähe und Vertrauen zu punkten: Eigenschaften, die den Euronics Fachhandel ausmachen und die unsere Kunden sehr schätzen. Für die Wiedereröffnung der Ladengeschäfte haben unsere Händler die Hygiene- und Schutzmaßnahmen konsequent umgesetzt und kreative Lösungen für die Kundensteuerung entwickelt."

Händler berichten über Corona-Schutzmaßnahmen

Wie solche Lösungen aussehen können und welche Herausforderungen Händler aktuell beschäftigen, darüber berichten einige Euronics-Mitglieder. So erzählt Robert Schröder von Euronics Girrbach, dass die Vorteile als lokaler Händler in den vergangenen Wochen klar überwogen und maßgeblich dazu beigetragen hätten, dass sein Geschäft bisher erfolgreich durch die Krise gekommen sei.

Mithilfe einer Türklingel steuere er, wie viele Kunden sich im Ladengeschäft aufhielten, natürlich unter Berücksichtigung der geltenden Hygienemaßnahmen. Veränderungen der Nachfrage habe es vor allem bei den Arbeitsmitteln für das Home-Office gegeben wie Notebooks, Monitore und Headsets. In diesem Bereich gebe es auch jetzt noch Lieferengpässe und die gelieferte Ware werde oft noch am gleichen Tag abverkauft.

Für André Seipp von Euronics Seipp in Linden zeigt sich die Auftragslage ebenfalls unverändert gut. Allerdings sieht er in der aktuellen Arbeitsmarktsituation die größte Herausforderung. Die Sicherstellung des Vor-Ort-Services ist demzufolge nur dann auch in Zukunft abgesichert, wenn durch die Regierung die notwendigen Rahmenbedingungen und Anreize für Beschäftigte im Einzelhandel geschaffen werden.

Die große Attraktivität des stationären Handels in Krisenzeiten hat auch Uwe Baumann von Euronics XXL Baumann aus Bayreuth festgestellt. Die Umsetzung der Hygienevorschriften wie Einlasskontrollen, das Tragen von Mundschutz sowie die Desinfektion und Reinigung von Oberflächen seien zwar in der Praxis nicht einfach umzusetzen, dennoch hätten seit der Wiedereröffnung viele Kunden bei ihm eingekauft und möchten bewusst lokale Geschäfte unterstützen. Nach Anicht von Verbundgruppenchef Kober stimmen diese Berichte der Mitglieder optimistisch, dass Euronics auf einem sehr guten Kurs sei und auch künftige Herausforderungen meistern werde.