Neueste Technikprodukte mit den eigenen Händen ausprobieren, sich persönlich und individuell beraten und zugleich begeistern sowie überraschen lassen - all das sollen Bremer und Bremerinnen fortan im neuen Euronics Flagship Store erleben. Der im Frühjahr angekündigte XXL-Markt hat am 18. Juni im neuen Einkaufszentrum Kontor zum Alten Speicher in Bremen-Vegesack eröffnet. Die moderne Umgebung des neuen Stadtquartiers bietet den idealen Rahmen für den Flagship Store von Euronics, der nach einem innovativen Point of Emotion (PoE)-Konzept aufgebaut ist. Euronics will damit den klassischen Fachmarkt weiterentwickelt und eine Erlebniswelt schaffen, in der die Kunden im Mittelpunkt stehen. Ziel des Ansatzes ist es, Mensch und Technik möglichst nahe der eigenen Lebensrealität zusammenzubringen. Die Vision wird direkt bei Betreten des neuen Ladengeschäfts deutlich gemacht: Eine LED-Wall am Eingang begrüßt die Kunden, Sitzmöglichkeiten und Getränke laden zum gemütlichen Verweilen ein und separate Test-Zonen bieten Raum für ein intensives Produkterlebnis.

"Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Deutsche Telekom haben wir alle Bereiche des neuen XXL-Markts konsequent mit digitalen Schnittstellen verknüpft", erklärt André Fourie, Betriebstypenmanager Fachmärkte bei der Euronics Deutschland eG. "So zeigt beispielsweise die Ausstellungsfläche für Küchengeräte den smarten Kühlschrank und die vernetzte Küche der Zukunft, der Entertainment-Bereich ist als Gaming-Erlebniswelt gestaltet und die stationäre Fläche für Produkte aus dem Wohnumfeld zeigt, wie nahtloses Arbeiten im Home-Office aussehen kann - alles zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben."

Stützpunkt für Elektroauto-Vertrieb

"Wir, die Deutsche Telekom, glauben an den stationären Vertrieb - wir sind eng am Handel und investieren kontinuierlich im Rahmen unserer Formatstrategie in seine Transformation", sagt Georg Schmitz-Axe, Leiter Telekom Partner bei der Telekom Deutschland. "So eine grüne Wiese wie in diesem Projekt, haben wir kein zweites Mal. Hier können wir viele Dinge einfach und schnell ausprobieren und so gemeinsam die Zukunft des stationären Einzelhandels gestalten. In der aktuellen Zeit sehen wir mehr denn je, dass der Bedarf an Bandbreite und ideale Heimvernetzung extrem zugenommen hat - in jedem Haushalt. Hierfür haben wir das passende Produktportfolio, im besten Netz Deutschlands - wir sind die Profis im Thema Vernetzung und verbinden gerade in diesen Zeiten die Menschen aus dem Wohnzimmer heraus. Die optimale technische Umsetzung ist aber nur eine Komponente. Wir sind davon überzeugt, dass der Mensch im Kundengespräch den Unterschied macht. Er muss die Inhalte vermitteln können und die Produkte zum Leben erwecken."

Darüber hinaus wird der XXL-Markt in Bremen ein weiterer von rund 50 Stützpunkthändlern für den exklusiven Vertrieb des E-SUV Aiways U5 in Deutschland. Neben dem PoE-Konzept handelt es sich hierbei um ein weiteres Pionierprojekt - Euronics ist der erste Elektronikhändler, der hierzulande E-Autos verkauft. Erklärtermaßen soll der Euronics-Laden der Zukunft damit auch abseits des klassischen Consumer Electronics-Terrains zeigen, dass die Vision der Verbundgruppe nicht an der Haustüre endet. Als Stützpunkthändler für den Vertrieb des E-SUV Aiways U5 wird der neue XXL-Markt qualifizierte Fachberatung und die passenden Services von der Wallbox bis zum Kundendienst aus einer Hand anbieten. Damit bringt die Verbundgruppe das volle E-Mobilitätspaket in den lokalen Elektronikhandel. Vor dem Ladengeschäft finden Kunden zudem Ladeparkplätze für ihre E-Autos. Somit können diese ihren Einkauf nutzen, um ihr Auto bequem vor der Tür zu laden.