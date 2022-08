Tehtris hat sich die "automatischen Neutralisierung von Cyberbedrohungen" auf die Fahnen geschrieben und bezeichnet sich selbst als Betreiber der ersten europäischen XDR-Plattform (Extended Detection and Response). Das Kernprodukt heißt "Tehtris Optimus". Es bietet die wichtigsten Funktionen, die Tehtris seit seiner Gründung 2012 entwickelt hat. Dazu gehören Cyber Threat Intelligence (CTI), Sandboxing, eine Antiviren-Datenbank und die künstliche Intelligenz Cyberia (Deep Learning).

Mit der SaaS-Lösung richtet sich das französische Unternehmen gezielt an kleine und mittelgroße Unternehmen. Sie soll sich auf deren Servern und Clients in weniger als fünf Minuten einrichten lassen. Der Preis beginnt bei 19,50 Euro pro Jahr und PC oder Server, Zielgruppe sind Firmen, die bis zu 100 Computer schützen möchten.

Als wichtige Argumente für seine Plattform führt Tehtris ins Feld, dass es der einzige Anbieter aus der Europäischen Union ist, der von Gartner im "Market Guide for Extended Detection and Response 2021" als XDR-Anbieter anerkannt wird. Außerdem biete die Plattform dank ihrer APIs "derzeit die meisten Schnittstellen zu anderen Lösungen am Markt". Desweiteren hebt der Anbieter die Zusammenarbeit mit OVHcloud im Rahmen der Open Trusted Cloud und das Hosting durch den europäischen Anbieter OVHCloud hervor.

Im Frühjahr hatte Tehtris angekündigt, sein Geschäft in Europa mit neuen Niederlassungen in Deutschland und Spanien auszuweiten. Sie sollen bestehende Vertriebspartnerschaften in der Schweiz, in Belgien und in Luxemburg ergänzen. Als Partner nennt das Unternehmen unter anderem Capgemini, Orange CyberDefense, Nomios, Expleo Group, Sopra Steria, die Luxemburgische Post und die Eyra Group in der Schweiz.

"Unsere internationale Expansionsstrategie basiert auf unserer ganzheitlichen und vollautomatisierten Lösung: der Tehtris XDR Plaform. Diese Lösung ermöglicht es allen Organisationen, automatisch gegen Cyberspionage und Cybersabotage vorzugehen, um unbekannte Bedrohungen zu bekämpfen und gleichzeitig ihre digitale Sicherheit zu wahren", erklärt Éléna Poincet, Mitgründerin und CEO von Tehtris.

Außerdem hat sich Tehtris 2021 auch personell deutlich verstärkt, mehr als 160 Mitarbeiter kamen an Bord. Finanziert wird das Wachstum einerseits durch ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum, andererseits aus den Einnahmen einer 2020 abgeschlossenen Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro.

2022 will Tehtris weitere 200 neue Mitarbeiter einstellen, um seine Kunden - vorwiegend Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung - angesichts einer immer komplexer werdenden Bedrohungslandschaft beim Ausbau ihrer Sicherheitsinfrastruktur zu begleiten. Zudem baut das Unternehmen Technik-Teams in Vancouver und Singapur auf, damit es weltweiten Support anbieten kann.

In Deutschland "macht Tehtris aktuell große Fortschritte beim Aufbau seiner Niederlassung und baut seine Personalstärke hierzulande sukzessive weiter aus", erklärt Olaf Müller-Haberland, Head of Sales and Services bei Tehtris Deutschland, gegenüber ChannelPartner. "Momentan ist der Geschäftssitz in Frankfurt am Main. Ziel ist, in München eine weitere Lokation aufzubauen."

Müller-Haberland kam im Mai 2022 zu Tehtris. Er war zuvor im Bereich Strategic Sales and Consulting bei Splunk und als Head of Sales and Service beim deutschen Log-Management-Anbieter Netzwerk Software beschäftigt. Weitere Stationen seiner Laufbahn in der IT-Branche waren die Stelle als Gobal Account Director bei Hewlett-Packard, Global Account Manger bei Compqa und mehere Stationen bei der Digital Equipment Corporation. In die IT-Branche kam er nach einem Studium der Wirtschaftsinformatik Anfang der 1990-er Jahreals Consultant bei DEC in Stuttgart.

Für ihre Plattform zur Neutralisierung von Cyberangriffen ohne menschliche Eingriffe suchen die Franzosen auch hierzulande Vertriebspartner. "Tehtris verfolgt eine Tier-1-/Tier-2-Partnerstrategie", sagt Müller-Haberland. "Der Vertrieb wird ausschließlich über die Partner erfolgen. Tehtris nutzt bestehende Partnerschaften mit internationalen VADs und MSSPs, die in Deutschland bereits mit uns gemeinsam agieren. Konform zu den Anforderungen des deutschen IT-Security Marktes werden weitere regionale und themenspezifische Vertriebspartnerschaften in Deutschland und der DACH-Region gesucht und weiter ausgebaut."

