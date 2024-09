Künstliche Intelligenz (KI) und neuerdings auch generative AI (GenAI) sind gefragt wie nie zuvor. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen unterschiedliche KI-Plattformen und -Lösungen, um ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und die Kommunikation mit ihren Kunden effizienter zu gestalten.

Aber inwieweit unterstützen IT-Dienstleister diese Unternehmen auf ihrer KI-Reise? Das hat das Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen PAC untersucht und 25 Anbieter unter die Lupe genommen. Die dabei untersuchten IT-Dienstleister reichen von globalen Beratungshäusern und Systemintegratoren bis hin zu lokalen Beratern und KI-Spezialisten. Bewertet wurde dabei die Fähigkeit dieser IT-Dienstleister, ihre Kunden mit Beratungs-, Systemintegrations- und Betriebsdienstleistungen im Bereich KI und GenAI zu unterstützen.

Und so hat PAC IT-Dienstleister wie Accenture, Adesso, Keyrus, Materna, Orange Business, Sopra Steria und T-Systems als "Best in Class" eingestuft (siehe Grafik oben). Adesso hat beispielsweide in den Bereichen Referenzprojekte, Plattformabdeckung für KI und GenAI, in der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und beim Thema Transparenz überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

Die von PAC Adesso attestierten KI-Fähigkeiten werden am Markt bereits breitflächig angenommen. So erreichte der IT-Dienstleister eigenen Angaben zur Folge bereits im August 2024 vorzeitig seine selbst gesteckte Umsatzzielmarke für GenAI-Projekte für das gesamte Kalenderjahr 2024.

Das erfreut insbesondere Benedikt Bonnmann, Mitglied des Vorstands bei Adesso: "Wir erschließen das enorme Potenzial klassischer und generativer KI bei unseren Kunden. Dass wir dabei zu den Besten in Deutschland zählen, bescheinigen uns nun auch die Analysten von PAC. Überzeugt hat sie unter anderem unsere Expertise, unsere enge Zusammenarbeit mit allen relevanten Anbietern und unsere Leidenschaft für das Thema. Die Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer Arbeit und gibt unseren Kunden die Sicherheit, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der weiß, wovon er spricht und was er tut", so Bonnmann weiter.

Laut der PAC-Analyse hat der Einsatz von KI bei Kunden das Experimentierstadium verlassen und tritt nun in eine neue Phase ein, in dem die KI einen Mehrwert für die betriebliche Effizienz oder Geschäftsmodelle dieser Firmen liefern muss.

Um dies zu erreichen, benötigen Unternehmen Service-Partner mit fundiertem KI-Wissen und den notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen, um geschäftskritische Projekte zuverlässig umzusetzen und in die operative Phase zu bringen", sagt Valérie Delage, Advisory Manager bei PAC in Paris. "Unsere aktuelle KI-Analyse kann Anwenderunternehmen bei der Auswahl ihrer IT-Dienstleister helfen", ergänzt Joachim Hackmann, Principal Analyst bei PAC in München.

Die erste auf KI-Technologien wie ChatGPT aufsetzende Lösung war - sofern mit ausreichend vielen validen Daten gefüttert - der "ChatBot", die viele Kundenanfrage schon im Vorfeld abfangen, und damit den Bedarf an menschlichen Fachkräften in Callcentern deutlich reduzieren kann.

Lokale Anbieter im Vorteil

Im Rahmen der Radar-Evaluierung hat PAC die IT-Dienstleister-Landschaften in Frankreich und Deutschland untersucht und dabei festgestellt, dass insbesondere in Frankreich lokale IT-Dienstleister globalen Organisationen oft überlegen sind. Denn die kleinere Häuser kennen ihre mittelständischen Kunden oft besser, haben Verständnis für deren lokale und unternehmensspezifische Besonderheiten und verfügen darüber hinaus über das notwendige regulatorische Wissen in den einzelnen Ländern. Globale Systemintegratoren punkten vor allem in Länder-übergreifenden Projekten.

Die Analyse der KI-Projekte zeigt, dass der Einsatz von KI in der Fertigung besonders ausgeprägt ist, zum Beispiel beim autonomen Fahren, bei der Analyse von IoT-Daten zur Vermeidung von Lieferengpässen und bei der Qualitätskontrolle in der Produktion. Weitere für den Einsatz von KI-Technologien gut geeignete Brachen sind die Finanzdienstleister, der Einzelhandel, Transport und Logisitik.



Weitere Rankings und Marktübersichten im IT-Dienstleistungs-Segment:



Die Top 25 Systemhäuser in Deutschland 2024

Deutschlands beste Managed Service Provider 2024

Das sind Deutschlands beste IT-Dienstleister 2024

Marktüberblick Managed Security Service Provider in Deutschland

Managed Service Provider für den Mittelstand