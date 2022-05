Im Vergleich zum Vormonat gingen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone um 0,4 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch, den 4. Mai 2022, in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Der Rückgang gleicht den Anstieg im Februar gerade aus. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Erlöse im März um 0,8 Prozent.

Im Monatsvergleich erhöhten sich allein die Umsätze mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren. Rückläufig waren dagegen die Erlöse mit sonstigen Waren und Kraftstoffen. Der Onlinehandel verzeichnete die deutlichsten Einbußen (-4,3 Prozent). (dpa)

In Deutschland gingen die Einzelhandelsumsätze im März im Vergleich zu Februar 2022 nur um 0,1 Prozent zurück. (rw)