Der Cyberangriff sei am Donnerstag erfolgt, teilte Evotec am Freitag mit. Das Unternehmen bemerkte zunächst ungewöhnliche Aktivität in einem der IT-Systeme und ergriff umgehend Schritte, um die IT-Sicherheit aufrechtzuerhalten und Auswirklungen des Angriffs entgegenzuwirken.

So seien sämtliche Systeme heruntergefahren und vom Internet getrennt worden, um Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu verhindern. Seitdem wird gemeinsam mit externen IT- und anderen Experten eine forensische Untersuchung zum Umfang und potenziellen Auswirkungen durchgeführt. Evotec hat die relevanten Behörden über den Vorfall informiert.

Geschäftskontinuität aufrechterhalten

Evotecs Systeme sind aktuell zwar nicht mit dem Netzwerk verbunden, aber das Unternehmen bestätigt, dass die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten aufrechterhalten ist. Weil mit höchster Sorgfalt auf Datenintegrität geachtet wird, werden ausgewählte Systeme offline bleiben bis die forensische Untersuchung abgeschlossen ist, und Sicherheitspläne implementiert sind.

Es werden Lösungen aufgebaut, damit das komplette Serviceangebot für Partner weiterhin verfügbar ist. Partner und Lieferanten können ihre Kontakte über ein zentrales E-Mail-Postfach (info@evotec.eu) erreichen. Effizientere E-Mail-Kommunikation wird in den nächsten Tagen wieder verfügbar sein.

Über Evotec

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten.

Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten.

Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. (dpa/rs/jm)